Как обезопасить свою недвижимость от мошенников?
Очень часто заявителей волнует вопрос о том, как обезопасить свою недвижимость от мошеннических действий. Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает, что самым простым и действенным способом является подача заявления о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.
1) каким способом возможно подать данное заявление?
- через МФЦ
-через портал Росреестра при наличии Электронно-цифровой подписи у заявителя (обращаем ваше внимание на то, что Электронно-цифровая подпись не должна передаваться в руки посторонних людей!).
2) кто может подать заявление о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя?
- собственник объекта недвижимости,
- его законным представитель,
- либо его представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности.
3) Что даёт наличие записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя в Едином государственном реестре недвижимости?
Наличие указанной записи, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости, его законным представителем).