Как обезопасить свою недвижимость от мошенников?

1) каким способом возможно подать данное заявление?

- через МФЦ

-через портал Росреестра при наличии Электронно-цифровой подписи у заявителя (обращаем ваше внимание на то, что Электронно-цифровая подпись не должна передаваться в руки посторонних людей!).

2) кто может подать заявление о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя?

- собственник объекта недвижимости,

- его законным представитель,

- либо его представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности.

3) Что даёт наличие записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя в Едином государственном реестре недвижимости?

Наличие указанной записи, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости, его законным представителем).