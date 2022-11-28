«Оредеж» расскажет о людях и событиях

Каждый новый «Оредеж» - это всегда предчувствие новых открытий, встреч и удивления. Презентация сразу двух новых «Оредежей» - событие вдвойне значимое и радостное для всех.

Неудивительно, что читальный зал библиотеки им. А.С. Пушкина был переполнен - на презентацию собрались авторы и читатели альманаха, библиотекари, музейные работники и представители администрации Гатчинского района. Замечательный музыкальный подарок присутствующим преподнесли лауреат всероссийских и международных конкурсов Динар Байтемиров и заслуженный артист Российской Федерации, пианист Александр Каган.

Презентация новых номеров «Оредежа» началась с выступления директора Пушкинской библиотеки, редактора альманаха Елены Бабий. Она представила творческий коллектив, работающий над альманахом, и еще раз подчеркнула, что литературно-краеведческий альманах «Оредеж» - это своеобразная ежегодная летопись Гатчинского района, где отражаются и сохраняются события жизни, деятельности и творчества гатчинцев.

Альманах «Оредеж» выпускается благодаря финансовой поддержке администрации Гатчинского района. Он полезен всем, кто изучает, любит и ценит историю своей земли. В последних номерах «Оредежа» по традиции собраны интересные материалы и новые исследования, рассказывающие об истории, культуре, духовном богатстве и неповторимости природы гатчинской земли.

«Оредеж» – издание в своем роде уникальное, поскольку сумело объединить под одной обложкой самых разных авторов. Свои работы для «Оредежа» по традиции представили историки и краеведы, прозаики и поэты, художники и фотографы. Конечно, эти материалы очень разные - и по тематике, и по жанрам, но собранные вместе, они составляют общий, очень яркий и объективный портрет Гатчинской земли.

Неизменным успехом у читателей пользуется открывающая альманах рубрика «Народная Пушкиниана», в которой опубликованы работы таких авторов, как Андрей Бурлаков, Наталья Спичак, Елена Киселева, Светлана Оболенская, Валерий Мачульский. Читателям будут интересны и статьи, посвященные известным личностям, занимающим видное место в литературе и искусстве, в сохранении традиций и обычаев народов, населяющих гатчинскую землю. В последних номерах «Оредежа» мы найдем материалы о замечательных гатчинских медиках, о семье адмирала Н.О. Эссена и династии Набоковых. Опубликовано много новых материалов, посвященных истории гатчинского воздухоплавания, Великой Отечественной войне, истории Ингерманландии и Гатчинской епархии.

В новых выпусках «Оредежа» широко представлено литературное творчество гатчинских поэтов и прозаиков, среди которых Александр Семочкин, Евгений Докучаев, Евгения Корн, Сергей Бугаев, Юрий Шутов, Зоя Бобкова, Александр Златкин.

По-прежнему радуют глаз цветные тематические вкладки, представляющие творчество гатчинских художников и фотографов. На этот раз среди авторов номера — фотохудожники Ольга Фирсова и Николай Безуглов, художники Марина Фазанова, Сергей Бекиш, Валерий Осипов, Юрий Чудновский, Дарья Рубцова, Татьяна Ткаченко, Александр Златкин, Иван Радюкевич, Марина Атаманюк, Вячеслав Данилов, Геннадий Садомовский, Ольга Кадушкина, Игорь Ананьев.

Помимо постоянных авторов в последние два года в «Оредеже» появились и дебютанты, что не может не радовать. В семнадцатом номере их было восемь, а в последнем, восемнадцатом, - уже восемнадцать!

Труд гатчинских библиотекарей, работающих над «Оредежем», высоко оценил краевед Андрей Бурлаков, который не понаслышке знает о сложностях книгоиздательства. Андрей Вячеславович — постоянный автор альманаха с самого первого его выпуска.

– Всегда с нетерпением жду выхода очередного номера сборника, радуюсь новым исследовательским работам своих единомышленников, - признался он. - «Оредеж» - это уже настоящий бренд нашего района, и, конечно, каждый его новый выпуск — это всегда событие. А еще это огромный труд его составителей. Мы видим уже готовый выпуск, но сколько за ним работы закадровой, сколько сил требуется сотрудникам библиотеки, чтобы собрать, обработать и проверить все материалы! Спасибо и авторам, и составителям за этот альманах. Собирая летописную историю гатчинской земли, сохраняя и приумножая ее культурно-историческое наследие, мы оставляем нашим потомкам незарастающую тропинку из прошлого в будущее.

Завершая презентацию, Елена Бабий еще раз поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке новых выпусков альманаха.

- В этом году исполняется двадцать лет с выхода первого номера сборника, - напомнила она. - Следующий номер «Оредежа», девятнадцатый, тоже уже готов к изданию и вскоре будет презентован. Мы не хотим останавливаться, мы будем стараться, чтобы «Оредеж» всегда был интересен. Пишите, пожалуйста! Давайте писать, чтобы последующие наши поколения знали историю, культуру, замечательных людей Гатчинского района. И приходите к нам почаще, и не только, чтобы занести свои материалы для альманаха. У нас всегда интересно, и мы всегда очень рады вам!

Юлия Лысанюк