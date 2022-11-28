Сборная России завоевала Кубок Содружеств «Гатчинская осень-2022»
В Гатчине завершился международный турнир по хоккею на траве за Кубок Содружеств «Гатчинская осень-2022». Победу праздновали женская и мужская национальные сборные России.
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Соревнования прошли в минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» в Гатчине. За победу в турнире боролись 11 команд, в том числе национальная и молодёжная сборные Белоруссии.
Победу среди женских команд одержала Национальная сборная России. На 2 месте — Национальная сборная Белоруссии. Тройку лидеров замыкает сборная Белоруссии U-21
Сильнейшей среди мужчин стала Национальная сборная России. 2 место заняла Национальная сборная Белоруссии. 3 место досталось Молодёжной сборной России.
Сборная Ленобласти в матче против молодёжной сборной России показала хороший уровень игры, но уступила со счетом 1:2.
Фото: комитет по спорту Ленинградской области
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