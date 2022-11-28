Сборная России завоевала Кубок Содружеств «Гатчинская осень-2022»

Соревнования прошли в минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» в Гатчине. За победу в турнире боролись 11 команд, в том числе национальная и молодёжная сборные Белоруссии.

Победу среди женских команд одержала Национальная сборная России. На 2 месте — Национальная сборная Белоруссии. Тройку лидеров замыкает сборная Белоруссии U-21

Сильнейшей среди мужчин стала Национальная сборная России. 2 место заняла Национальная сборная Белоруссии. 3 место досталось Молодёжной сборной России.

Сборная Ленобласти в матче против молодёжной сборной России показала хороший уровень игры, но уступила со счетом 1:2.





Фото: комитет по спорту Ленинградской области