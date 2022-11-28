Уроки мужества на «Сестрорецком рубеже»

Необычное военно-патриотическое мероприятие для молодежи организовал заместитель директора по безопасности Гатчинской школы №11 Сергей Викторович Михайлов.

Напомним, что выставочный комплекс региональной общественной организации по работе с молодежью «Молодежный патриотический клуб» «Сестрорецкий рубеж» – это музейная композиция под открытым небом, созданная усилиями историков-энтузиастов и волонтеров общественных поисковых групп.

Уроки истории и мужества, рассказывающие о Советско-Финляндской войне и Великой Отечественной войне, современной обстановке в Сирии и на Украине, провели военнослужащие - непосредственные участники событий в Сирийской Республике и специальной военной операции на Украине.

Старшеклассники Гатчинской школы №11 и юнармейцы Войсковицкой школы №2 под руководством инструкторов прошли полосу препятствий и ознакомились с экспонатами времен Великой Отечественной войны.

Первой группе морских кадетов и юнармейцев так понравилось, что через неделю музей посетила еще одна группа ребят.

Татьяна Можаева