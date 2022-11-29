Голубая гостиная встречала гостей праздника прекрасной музыкой в исполнении скрипача Игоря Петрачкова.

Праздник стал заключительным мероприятием в программе социального проекта «Добрый фестиваль «Мама - главное слово», который получил поддержку администрации Гатчинского района.

Приглашенные мамы - участницы социальных проектов, реализуемых Фондом «Теплый дом». Их тепло приветствовала директор фонда Надежда Волкова и семилетняя Вероника Чернова стихотворением «Мама».

С наступающим Днем матери присутствующих поздравила заместитель главы районной администрации Ольга Мясникова. Она поблагодарила Фонд «Теплый дом» и его руководителя Надежду Волкову за бесценный и важный труд:

- Уже 21 год неравнодушный коллектив Фонда приходит на помощь мамам Гатчинского района. Когда они остаются наедине с трудностями, вы объединяете семьи, вселяете надежду и укрепляете веру в лучшее. Спасибо!

Ольга Павловна передала коллективу Благодарственное письмо от администрации за работу по социальной поддержке семей с детьми.

С душевной теплотой поздравила мамочек координатор регионального социального проекта «Крепкая семья», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Она пожелала всем мамам любви и взаимопонимания в семьях, мудрости в воспитании детей и вручила Фонду «Теплый дом» сертификат на приобретение цветного принтера.

Для приглашенных матерей был дан великолепный концерт с участием лауреатов «Гатчинской Романсиады», подготовленный художественным руководителем Борисом Деминым.

В ходе программы со словами благодарности Ларисе Павловне Калининой, создавшей Фонд «Теплый дом» и более 20 лет бескорыстно служившей защите прав материнства, семьи и детства, выступила Надежда Осипова. В память о Ларисе Калининой прозвучало пронзительное произведение А. Бабаджаняна «Ноктюрн» в исполнении лауреата московской «Романсиады» Вячеслава Резниченко.

По окончании концерта мамам были вручены цветы и подарки. Мамы также смогли сфотографироваться в фотозоне с гостями и организаторами праздника.