Как приобрести ёлку в Гатчинском лесничестве?

Ель для новогодних праздников в лесах Ленинградской области можно приобрести по договору купли-продажи по нулевой ставке (безвозмездно) в одном из лесничеств Ленинградской области (основание - постановление правительства Ленинградской области № 93 от 25.04.2007г. «Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Ленинградской области»).

Отпуск гражданам елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд осуществляется в период с 1 декабря 2022 по 10 января 2023 года.

На одного человека положено не более одного дерева, высотой до 3 метров, заготовка которого осуществляется гражданином самостоятельно в том месте и в тот день, которые указаны в договоре купли-продажи.

Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи.

Порядок действий:

1. Определить, в каком районном лесничестве вам удобнее произвести заготовку новогодней ели для собственных нужд.

2. Для заключения договора купли-продажи необходимо явиться лично с документом, удостоверяющим личность, в контору лесничества в приёмное время.

Гатчинское лесничество расположено по адресу: г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6, тел. 8(81371) 93-921, 8(81371) 32-718. График заключения договоров: с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов, кроме субботы и воскресения.

3. При обращении в лесничество в приёмные дни и часы для оформления договора купли-продажи сотрудник лесничества вносит сведения из документа, удостоверяющего личность, в договор купли-продажи, указывает в нём выбранную гражданином дату для заготовки древесины. Договор составляется в двух экземплярах, один подлежит выдаче покупателю, второй остаётся в лесничестве.

4. Гражданин самостоятельно осуществляет заготовку хвойного дерева в тот день, который указан в договоре купли-продажи, на лесном участке пригодном для заготовки. Такими лесными участками являются трассы линии электропередач, газопроводов, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесных дорог, подлежащих расчистке. При транспортировке новогодней ели необходимо иметь при себе договор купли-продажи, документ, удостоверяющий личность.

Подробная информация о правилах заготовки новогодних елей, а также перечень лесничеств опубликованы на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области





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