Смертельное ДТП под Гатчиной

По информации пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, при столкновении машин погибла женщина-пассажир. В тяжелом состоянии госпитализированы оба водителя. Также в состоянии средней степени тяжести госпитализированы двое детей.

На месте ДТП работали специализированные спасательные службы, а также сотрудники ОГИБДД и Гатчинской городской прокуратуры.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Део Нексия», которым управлял 31-летний мужчина. Погибшая женщина сидела на переднем сиденье «Део Нексии».

Городской прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании указанной автомобильной дороги.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что строгое и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать дорожно-транспортных происшествий, тем самым, сохранив жизнь и здоровье граждан.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области