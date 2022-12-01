Ясельный корпус к детсаду № 13 в Гатчине

Как заметил Александр Юрьевич, отрадно, что жителей 47 региона заботят не столько личные, сколько общественные вопросы: абсолютное большинство обращений касались целых микрорайонов, городов или поселений.

В частности, гатчинцев волнует обеспеченность местами в детских садах, в том числе в ясельных группах. Многодетная мать Елена Панасюк обратилась к губернатору за содействием в постройке ясельного корпуса на 90 мест – пристройки к Гатчинскому детскому саду № 13.

Глава региона заметил, что очередь в детские сады действительно большая, поскольку Гатчинский район – один из трех наиболее интенсивно развивающихся наряду со Всеволожским и Ломоносовским. В 2023 году в Ленинградской области планируется построить шесть детских садов на 1070 мест (хотя заявок на строительство больше). Очередность строительства будет определяться на совещании 26 декабря.

- Ясельный корпус гатчинского садика пока среди лидеров, – заметил Александр Юрьевич. – Это дешевле и проще, чем строить новый детский сад: в данном случае мы получаем пристройку к готовому саду со сформированной территорией. Проект уже прошел экспертизу, определена сметная стоимость – 185 млн рублей. Это будет первый опыт пристройки к детскому саду, и, если он окажется удачным, мы начнем его тиражировать. Я точно этот проект поддержу.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук по видеоконференцсвязи поблагодарил главу региона за внимательное отношение к Гатчинскому району и заверил, что администрация, со своей стороны, все обязательства выполнит. Объект будет введен в эксплуатацию в течение года-полутора после начала строительства.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области