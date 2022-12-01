С нового года подорожают услуги бань

Как рассказала депутатам заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Ольга Терехина, МУП ЖКХ г. Гатчины представило в тарифную комиссию расчет на услуги муниципальных бань, расположенных на ул. Леонова, д. 10 и ул. Рысева, д. 40. После их рассмотрения было предложено увеличить стоимость посещения на 12 % или на 36 рублей.

В результате цена одного посещения общего мыльного отделения утверждена в размере 336 рублей. Для детей до 7 лет помывка в бане обойдется в 80 рублей, а для детей от 7 до 14 лет – в 135 рублей.

Стоит напомнить, что решением Совета депутатов в Гатчине определены льготные категории граждан, которые имеют право посещать баню с 50-процентной скидкой. Это неработающие пенсионеры и инвалиды, а также многодетные семьи, проживающие в неблагоустроенном жилом фонде. Для этих категорий стоимость помывки в бане составит 168 рублей.

Талоны на льготу можно получить в Центре социальной поддержки граждан города Гатчины по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.2а, кабинет №1 и 2, телефон: 8 (81371) 20582.