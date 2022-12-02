Честолюбие – двигатель прогресса

Научно-методический центр развития среднего профессионального образования открылся на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий. В центре проводят мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов организаций профобразования, оказывают методическую помощь преподавателям, изучают запросы на профессиональные кадры регионального рынка труда.

…Временно исполняющий обязанности ректора ГИЭФПТ Александр Туфанов провел для гостей экскурсию по новому научно-методическому центру. В «Мастерской проектов» глава региона ознакомился со студенческими проектами и дал интервью одному из авторов – Максиму Иванову. На вопрос: «Какими навыками должен обладать современный выпускник?» Александр Юрьевич ответил, что важнейшее качество – это честолюбие:

- Какой бы ни был у выпускника диплом, какие бы ни стояли там отметки, если человек не заряжен на успех, результата не будет. Должна присутствовать энергетика. Научить можно, но главное, чтобы человек хотел добиваться успеха. У тех, кто будет двигать нашу страну вперед, на старте должно быть стремление к победе. Если стремление есть, карьерный лифт будет.

Студенты ГИЭФПТ воспринимают слова губернатора как руководство к действию. Проинтервьюировав главу региона для своего проекта, Максим Иванов вручил Александру Дрозденко свою визитку.