Футболисты «Ленинградца» провели мастер-класс для гатчинских школьников
Сегодня региональная спортивная федерация футбола Ленинградской области совместно с футбольным клубом «Ленинградец» провела открытый урок и мастер-класс для учеников Пригородной средней школы Гатчинского района. Показательная тренировка и мини-матчи прошли в зале Районной ДЮСШ в поселке Новый Свет.
Рубрики: Спорт
Мероприятие было организовано в рамках стратегического проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». В нем участвуют 30 школ Ленобласти, в том числе две школы Гатчинского района – Пригородная и Большеколпанская.
Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Гатчинская правда».
Татьяна Можаева
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