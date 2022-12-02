Футболисты «Ленинградца» провели мастер-класс для гатчинских школьников

Почта России запустила безналичную оплату денежных переводов. Сервис доступен более чем в 35 000 почтовых отделений по всей России и действует для транзакций внутри страны. Если раньше все переводы между физическими лицами компания принимала только наличными, то теперь их можно оплатить с помощью банковской карты. Чтобы совершить перевод, не нужно открывать счёт или быть постоянным клиентом Почты России.