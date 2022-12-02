Кому достанется корона «Мини Мисс Гатчина 2022»?

Кастинг проходил 29 октября. Главным организатором мероприятия стала «Модельная школа MyWay» при содействии многочисленных партнеров.

За выход в финал боролись конкурсантки от 7 до 13 лет. Демонстрируя свои таланты жюри, участницы пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах и читали стихи. Их способности оценивали модель и преподаватель София Ружина, ведущая Ольга Погорелова, руководители центра развития «MyWay» и организаторы конкурса Ирина Яковлева и Виктория Шелестова.

Уже с первых минут представления члены жюри были покорены обаянием и непосредственностью маленьких красавиц. Но конкурс есть конкурс, и в финал, как и в прошлом году, прошли 12 девочек: Виктория Верещагина и Елизара Игнатьева (7 лет), Аделина Лучшева (8 лет), Екатерина Козлова (9 лет), Сафия Вильданова, Милана Свирида, Анжелика Хвастунова, Кира Яценко, Валерия Черненко, Елизавета Фельдман (10 лет), Анастасия Новикова и Мария Уланова (11 лет).

Весь ноябрь шла подготовка к финалу, где переплетались обучающая программа и яркие развлечения. Партнеры конкурса приготовили для финалисток мастер-классы, сюрпризы и подарки. Вот только маленькая часть этой насыщенной программы: фотосессия в ATMOSFEER SPACE, посещение соляной пещеры «Моресоль», приготовление хачапури в «Пхали Хинкали», сладостей и пиццы - в пиццерии «Finger Food», катание на роликах «Extreme kids», зажигательные веселые старты от «Beauty’s club», посещение гончарной мастерской «Прилепи», полет на гамаках в «AURA».

Конечно же, были интеллектуальные задания, придуманные Школой скорочтения «IQ007», мастер-класс по ораторскому искусству Ирины Викторовой и по актерскому мастерству Оксаны Кузьменко. Новогодние композиции своими руками девочки делали под руководством Анны Чаус. А еще зажигали на «пижамной» вечеринке в «МЕТЛА ЛОФТ» и разучивали танец под африканские мотивы в студии «Salsa.TON».

Параллельно участницы готовились к финалу: ходили на репетиции, работая над выразительностью и техничностью своих выступлений. Невозможно представить финал конкурса «Мини Мисс 2022» без яркого флешмоба в исполнении финалисток. Над финальным выходом конкурсанток работает целая команда преподавателей дефиле модельной школы «MyWay».

Запоминающиеся подарки всем финалисткам и победительницам подготовили многочисленные партнеры. Среди них и «золотой партнер» «Кредо Приорат», и «вкусные партнеры» - пиццерия «Некруглая», «Пирамида-Express», шоколадная мастерская «Kompliment», интернет-кондитерская «НЕслипнется».

Финал «Мини Мисс 2022» состоится 12 декабря в ТРК «Кубус». Поддержать талантливых девочек, которые решили заявить о себе и побороться за корону и титул «Мини Мисс Гатчина», могут все желающие.

Татьяна Можаева