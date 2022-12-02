«Тепло добрых сердец»

Концерт, приуроченный к Международному дню инвалидов, прошел с аншлагом в зале Гатчинского городского Дома культуры. Его зрителями и соучастниками стали гатчинцы, которые не часто могут позволить себе поездки в театры или на выступления любимых артистов – это люди с ограниченными возможностями здоровья, которых не сломила судьба и жизненные трудности.

В фойе тех, кто нуждался в помощи, встречала обаятельная и внимательная сурдопереводчик. Волонтеры помогали гостям пройти в зал и занять места.

Многие из собравшихся в гостеприимном зале ДК объединены в общественные организации, участвуют в спортивной и творческой жизни Гатчинского района. Жить полноценной жизнью, достигать новых вершин, нести максимальную пользу не только своим родным и близким, но и всей стране – вот настоящие возможности героев этого дня.

Открывался концерт феерически. Своим искусством порадовали победители Кубка России - 2022 по танцем на колясках, призеры Чемпионата России по танцам на колясках в категории «Дуэт», кандидаты в мастера спорта, члены сборной Санкт-Петербурга по спортивным танцам на колясках - Сергей Поюнов и Надежда Румянцева (тренер Владислав Грянка). Мастерски исполнив «вальс», они наглядно продемонстрировали, как можно и нужно жить, творить и дарить тепло своих сердец людям.

Зал с большой радостью осыпал аплодисментами всем выходивших на сцену.

С приветствием от руководителей Гатчинского района к залу обратилась заместитель главы администрации Ольга Мясникова.

- Ваша сила духа позволяет вам преодолевать повседневные преграды и трудности, а стремление многих из вас приносить пользу обществу вызывает глубокое уважение, - сказала Ольга Павловна. - Среди собравшихся здесь много активных людей с неутолимой жаждой творить, действовать и развиваться, осваивать новые технологии и вести насыщенную жизнь. Примите, пожалуйста, самые искренние слова благодарности.

Также Ольга Павловна поблагодарила работников социальной сферы, учителей, работников культуры и врачей - всех, кто дарит свое тепло и внимание тем, кому особенно нужна поддержка и помощь.

К поздравлениям присоединились депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов и Александр Русских.

После чего творческие подарки продолжились. В исполнении нашего земляка, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Динара Байтемирова прозвучали самые любимые и популярные советские песни, проникновенные и трогательные, зажигательные и нежные – «Старый клен», «Есть только миг», «Яблони в цвету», «Надежда – мой компас земной». За роялем - Заслуженный артист России Александр Каган. На радость любителям и знатокам в исполнении известного пианиста-виртуоза прозвучала музыкальная фантазия.

Очень тепло был встречен и образцовый коллектив «Ансамбль бального танца «Партита» с забавным номером «Неудачное свидание».

Будем надеяться, что атмосфера праздника передала зрителям свою энергию, оптимизм и воодушевила на новые личные достижения.

Татьяна Можаева