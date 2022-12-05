Гатчинские родители – в фокусе внимания

Проект реализуется областными Комитетами по здравоохранению и по социальной защите населения совместно с Ленинградским отделением «Союза женщин России».

- Мы стремимся к тому, чтобы данная диспансеризация стала региональной мерой поддержки многодетных семей Ленинградской области». С октября медосмотры в рамках акции прошли уже почти 500 жительниц Ленобласти, - отметила председатель регионального отделения Союза женщин России Татьяна Толстова.

Гатчинская КМБ проводила медосмотр в расширенном формате - многодетные мамы и мамы, воспитывающие детей-инвалидов, могли прийти не только с детьми, но и с папами - многодетных отцов также осмотрели врачи. Для родителей в этот день были организованы: флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое исследования, снятие ЭКГ, забор крови на биохимический и клинический анализы, психологическое тестирование с последующей консультацией психолога при необходимости, осмотр акушера-гинеколога, стоматолога и терапевта, а также консультации врачей-специалистов: хирурга, офтальмолога, ЛОР-врача, кардиолога, невролога, уролога. Кроме того, все желающие могли вакцинироваться от гриппа, коронавирусной, пневмококковой и менингококковой инфекций.

А пока весь фокус внимания был направлен на мам, с детьми были волонтеры Гатчинского Дворца молодежи и Центра досуга и развития «Акуна Матата». Они приготовили для них музыкально-игровую программу.

- Это очень важная и полезная акция, потому что многодетной маме всегда некогда: всегда есть первоочередные дела, детки, которых надо отвести в школу или сад, на секции, развивающие занятия, и на себя времени остается минимум. Поэтому я очень рада, что есть такие акции, и надеюсь, что она не будет единственной, - отметила одна из участниц профосмотра, многодетная мама Марина.

К сожалению, охватить всех желающих пройти диспансеризацию не получилось – желающих было очень много, и этот говорит о том, что акция востребована, и ее проведение надо продолжать.

- Как координатор проекта «Крепкая семья» и как врач по образованию я, конечно, всецело поддерживаю акцию «Мамы в фокусе внимания». Она направлена на профилактику здоровья женщин, на мотивацию ведения здорового образа жизни. А где здоровая мама – там и счастливая семья. Многие наши привычки зарождаются в детстве, мы перенимаем их от родителей. И если в семье будут бережно относиться к своему здоровью, вести активный образ жизни, придерживаться правильного питания, вовремя проходить профилактические медицинские осмотры - то дети с правильными установками войдут во взрослую жизнь. Для всех участниц акции я приготовила приятный подарок, чтобы порадовать их. И чтобы сохранились добрые воспоминания, которые будут напоминать, что надо обязательно находить время на обследование своего здоровья, потому что лучше предупредить болезнь, чем ее лечить, - поделилась депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Андрей Соколов

Фото Гатчинской КМБ