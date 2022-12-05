Оформите подписку на газету «Гатчинская правда» со скидкой до 30%!

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Рубрики:  Общество

Стоимость подписки на 12 месяцев:

Индекс: Г4237

Для всех категорий населения: до адреса – 1119,26 руб.

 

Индекс: ГИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 1065,93 руб.

 

Стоимость подписки на 6 месяцев:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 587,10 руб.

 

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 534,18 руб.

 

Подписку можно оформить онлайн: https://podpiska.pochta.ru/press/П4237 