В Гатчинской КМБ продолжается вакцинация против гриппа

Например, в Гатчинской поликлинике на ул. Урицкого прививки можно сделать и в субботу: 10 декабря вакцинация будет проводиться с 9.00 до 13.00 в кабинете №309 без предварительной записи. С графиком работы подразделений можно ознакомиться на официальном сайте Гатчинской КМБ.

При обращении в медицинскую организацию для вакцинации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, СНИЛС. Перед иммунизацией проводится осмотр врача.

Для иммунизации используются инактивированные вакцины, эффективность которых клинически доказана: «Совигрипп» для детей и взрослых, «Ультрикс квадри» для детей и лиц с хронической патологией, «Гриппол плюс» для детского населения.

Как рассказали в Гатчинской КМБ, вакцина «Совигрипп», выпущенная в 2013 году, входит в российский календарь прививок и для населения является бесплатной. В ее составе - компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа А (в том числе свиного гриппа) и В. «Совигрипп» отличается от своих аналогов тем, что в качестве адъюванта (добавки для усиления иммунного ответа) в ней используется «Совидон», полимерная природа которого обеспечивает его основные полезные качества: обезвреживание токсинов, формирование иммунитета.

«Ультрикс Квадри» –4-компонентный препарат российского производства, который включает четыре актуальных штамма гриппа – А(H1N1), A(H3N2) и два штамма вирусов группы В – Викторианской и Ямагатской линий. вакцина безопасна и имеет минимум побочных эффектов, благодаря отсутствию в составе консервантов, адъювантов и иммуномодуляторов. Иммунитет к вирусу вырабатывается в течение 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

«Гриппол плюс» - трехвалентная инактивированная гриппозная вакцина, состоящая из поверхностных антигенов, вирусов гриппа типа А и В. Включенный в ее состав иммуномодулятор полиоксидоний обладает иммуностимулирующим действием, обеспечивает увеличение иммуногенности вакцины, стабилизирует антигены вирусов гриппа и повышает устойчивость организма к другим инфекциям за счет неспецифической иммуностимуляции. Отсутствие в составе консервантов и антибиотиков снижает риск развития реакций гиперчувствительности. Широкий опыт применения Гриппола плюс подтверждает эффективность и безопасность вакцинации. Он может применяться совместно с другими вакцинами Национального календаря профилактических прививок.

Вакцины содержат актуальные штаммы вируса гриппа, соответствуют международным требованиям по эффективности и безопасности.

Защитите себя и своих близких - сделайте прививку!