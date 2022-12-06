5 «Коробок храбрости» для детской поликлиники

Акция, организованная партией «Единая Россия», проходила по всей стране. «Коробки храбрости» установили в общественных приемных, в офисах, торговых центрах, школах, детских садах, и любой желающий мог принести игрушки, канцелярские принадлежности для детей, которые лежат в больницах, проходят неприятные медицинские процедуры.

В Гатчине в мероприятии приняли участие депутаты, сторонники партии и просто отзывчивые жители. «Коробки храбрости» собирали в Общественной приемной «Единой России» в Ленинградской области, в местных отделениях партии, детских садах № 23 и № 40.

6 декабря депутат Кобринского совета, исполнительный секретарь Гатчинского отделения партии «Единая Россия» Наталия Деминенко вместе с помощниками и сотрудниками Региональной общественной приемной доставила в детскую поликлинику пять коробок с игрушками, карандашами, фломастерами и раскрасками для детей, собранными в Гатчине и районе.

Медики расставили «Коробки храбрости» там, где больше всего расстраиваются маленькие пациенты: у стоматолога, в прививочном и процедурном кабинетах, в кабинете здорового ребенка. Теперь каждый малыш сможет выбрать себе подарок и компенсировать переживания по поводу уколов и других процедур.

Коробки с игрушками – в полном распоряжении храбрых и не очень, как утешительный приз и награда за терпение. Некоторым разрешают ознакомиться с содержимым коробки авансом – для стимула.

Например, полуторагодовалая Ева прекрасно вела себя на прививке и была допущена к «Коробке храбрости». Отодвинув в сторону кукол, Ева вытащила из коробки набор фломастеров и категорически забрала их с собой. Евиной маме пришлось смириться – ребенок заслужил приз.

…Как заметили сотрудники поликлиники, «Коробка храбрости» – вещь очень полезная:

- Мы стараемся отмечать детишек, которые хорошо себя ведут на приеме и на прививке, спокойно проходят осмотр и лечение зубов, – говорит заместитель главного врача Гатчинской больницы по детству Римма Викторовна Цветкова. – Обычно сами находили, чем порадовать детей, дарили какие-то мелочи, покупали раскраски и карандаши, чтобы ребятишки занимались во время ожидания. Такие «Коробки храбрости» – хорошее подспорье. Теперь появилась возможность поощрять детей небольшими презентами за их терпение.

Екатерина Дзюба