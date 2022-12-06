Победа на конкурсе СМИ «Дела и лица»

На очередной, 14-й по счету, конкурс «Дела и лица» заявились 24 печатных и электронных СМИ и один самовыдвиженец. На суд жюри было представлено около 60 журналистских работ. Жюри подробно проанализировало и обсудило каждый материал и выбрало победителей в каждой номинации.

Председатель областного парламента Сергей Бебенин, вице-спикер Татьяна Тюрина, председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев поздравили победителей, вручили цветы и дипломы Законодательного собрания.

Журналист «Гатчинской правды» Екатерина Дзюба получила первую премию в номинации «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Наши коллеги – представители гатчинских СМИ – также в числе победителей. Редактор газеты «Спектр-Гатчина» Надежда Красноперова награждена третьей премией в номинации «Лучшая печатная публикация».

В «Специальной номинации» победила Галина Паламарчук – главный редактор телекомпании «Ореол ТВ».