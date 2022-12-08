Дома в правительственном квартале Гатчины начнут ремонтировать в 2024-м

В Гатчине, как столице региона, было заявлено появление так называемого правительственного квартала — ряд исторических деревянных зданий на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса уже расселены и переданы в собственность региона. Есть ли понимание по срокам их реконструкции? Можно ли к этому кварталу добавить еще один дом – на улице Киргетова, 3? Эти вопросы адресовала губернатору редактор «Гатчинской правды» Елена Суралёва.

Как рассказал Александр Дрозденко, в Гатчине должно быть расселено 11 деревянных домов, из них 8 уже расселили – на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса. Осталось расселить еще 3 дома на улице Карла Маркса, и тогда первый этап будет выполнен. Появится 11 пустующих «деревяшек», у каждой из которых - интересная история.

- Во многих городах области мы принимаем решение снести «деревяшки» и на их месте строить другие объекты. Но там, где деревянные дома являются объектами культурного наследия, мы привлекаем экспертные комиссии и решаем, возможно ли их восстановление. В Гатчине практически у каждой «деревяшки» прослеживается интересная история, вплоть до того, а кто же построил дом, кто в нем жил… Поэтому и было принято решение сохранить эти дома, перевести их в нежилые, закрепить за комитетами, выделить комитетам субсидии, чтобы они заказали проекты по восстановлению – сохранению исторической ценности. Как правило, будет сохранен фасад, а внутри можно сделать все по-современному. Конечно, нам делать под каждый комитет домик невыгодно. Проще построить одну махину. Но хочется сохранить историю. Поэтому в 2023 году будем выделять деньги только на проектирование и там, где успеем, на прохождение экспертизы. В 2024 году начнем реставрационные работы, - поделился Александр Дрозденко.

Глава региона поделился, что планирует до конца года провести в Гатчине большое совещание, которое будет посвящено развитию Гатчины как столицы региона.

- Мы должны найти компромисс между развитием всех городов области и Гатчиной, потому что Гатчина должна получить определенные преференции как столичный город. Условно говоря, мы должны «отщипнуть» от каждой программы фиксированный процент, который будем направлять на Гатчину, чтобы шло ее развитие. В большой программе развития всей Ленинградской области должна быть подпрограмма развития Гатчины как столицы. Уже сказали «А», и надо сказать «Б», тем более что мы делать это будем и для всей области. Если у нас появится Дворец искусств в Гатчине, он станет центром притяжения всей Ленинградской области. Или стадион «Спартак», реконструкцию которого мы завершим в следующем году, будет использоваться для многих областных мероприятий, - рассказал губернатор региона.

Что касается дома № 3 на улице Киргетова, то Александр Юрьевич пообещал рассмотреть возможность принятия его в областную собственность, если администрация города готова к этому шагу.