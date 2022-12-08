Гатчинцы - на главной сцене страны!

В Москве 7 декабря на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялся гала-концерт V Всероссийского фестиваля народного танца «Танцуй и пой, моя Россия!», в котором приняли участие государственные академические коллективы страны, лучшие из лучших, в том числе танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» из Гатчины (руководитель Наталья Седова, балетмейстер-постановщик Константин Архипкин).

В номере «Ложечка в стакане», представленном гатчинцами на сцене Кремля, также участвовали - лауреат фестиваля «Славянский базар» и музыкальной премии «Виктория» Андрей Бриг, солистка группы «Ярмарка», лауреат фестиваля «Песня года», участница проекта «Голос» на Первом канале Алена Мальцева, гитара – опытный участник и организатор творческих проектов, директор Гатчинского Дома культуры Сергей Фикс.

Гала-концерт фестиваля, состоявший из двух отделений, продолжался более четырех часов. Зрителям была представлена уникальная, насыщенная музыкально-танцевальная программа.

Завершился гала-концерт совместным исполнением всеми ансамблями-участниками фестивального гимна. В память о событии им вручены дипломы фестиваля и специальные статуэтки.

Фестиваль, который состоялся при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и федерального учреждения культуры «Росконцерт», стал ярким событием Года культурного наследия народов России.