«Приоратская сказка» для юных волшебников

Каждый сможет принять участие в увлекательной игре по станциям и помочь Снегурочке вернуть украденные непослушным Снеговиком елочные игрушки. Те, кто замерзнет, сможет согреться во время подвижных игр и зажигательного танцевального флешмоба. Новогоднее настроение, сказочные герои, веселая музыка, конкурсы, угощения, сюрпризы и, конечно, немного волшебства – все это ждет юных гостей «Приоратской сказки».

В завершение праздника состоится награждение главных волшебников Приоратского парка - победителей конкурса елочных игрушек "Приоратская сказка". Кульминацией, конечно, станет зажжение новогодних огней на парковой елочке, которая, кстати, уже совсем скоро будет украшена поделками участников конкурса.

Новогодний праздник пройдет 17 декабря в 12:00 в Приоратском парке у Водонапорной башни.

Праздник проходит при поддержке: АНО «Центр досуга и развития «Акуна Матата», студия танца и фитнеса «Mymoment» и ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр».

Парковое агентство Ленинградской области