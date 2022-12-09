Что благоустроят в Гатчине в 2024 году?

В администрации Гатчинского района состоялось заседание комиссии по рассмотрению и отбору заявок о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среду» на 2024 год.

С 10 ноября до 5 декабря шел сбор предложений от жителей. Информация была размещена на официальных электронных ресурсах администрации, в средствах массовой информации и в социальных сетях. Свои предложения направили 388 человек. Они предложили 8 территорий для благоустройства, и членам комиссии после обсуждения предстояло оставить не более четырех. Это оказалось не сложно.

Например, некоторые гатчинцы предложили для благоустройства сквер Терентьева на ул. Красной и расположенный напротив него сквер «Гатчинский дворик» (за кинотеатром «Победа»), но они уже включены в программу 2023 года и на их обустройство выделены средства.

Из обсуждения была исключена площадка «Юность», так как проект ее реконструкции уже готов и будет заявлен на участие в федеральном конкурсе.

По территории площади у Варшавского вокзала начата работа с собственниками, и вопрос предстоит сначала обсуждать с ними.

По Аэродрому и улице Рощинской были единичные предложения, они прозвучали без конкретики.

В результате для дальнейшего рейтингового голосования остались 3 территории.

Больше всего жителей высказались за создание общественного пространства в микрорайоне Мариенбург – 200 человек. Инициативной группой уже разработан проект по благоустройству территории от пересечения улиц Куприна и 120 Гатчинской дивизии и далее по ул. 120 Гатчинской Дивизии до ул. Рысева, далее по улице Рысева до улицы Рошаля, включая участки местности рядом с футбольным полем ФОК и напротив заводоуправления им. Рошаля.

Члены комиссии поддержали обращения по благоустройству территории у Березовых ворот, которая продлится и через дорогу - охватит пустырь перед магазином «Магнит» на ул. Хохлова, 2 и около бывшей парковой будки перед домом по ул. Крупской, 1.

Наконец, третья территория – это дворы по улицы Соборной, обратная сторона приведенной в порядок пешеходной улицы Гатчины.

Какое их этих трех пространств будет благоустроено в 2024 году – решат жители. Рейтинговое голосование начнется 16 января 2023 года и продлится ровно месяц. Проходить оно будет, как и в прошлом году, на единой цифровой платформе Ленинградской области вМесте47.рф.

После подведения итогов голосования будет разработано как минимум 2 дизайн-проекта благоустройства территории-победителя, после чего, в апреле-мое 2023 года, жителей пригласят принять участие в голосовании еще раз – выбрать понравившейся проект.

Елена Суралёва