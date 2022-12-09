Императрица Мария Фёдоровна: «Я ношу в сердце радость и боль любви...»

На выставке представлено около 400 уникальных экспонатов, каждый из которых напрямую связан либо с самой императрицей Марией Фёдоровной, либо с членами ее семьи.

Приветствуя гостей вернисажа, директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов напомнил, что эта выставка — очередной большой межмузейный проект, в котором максимально возможно объединились коллекции разных музеев Санкт-Петербурга и России. Экспозиция организована совместными усилиями музея-заповедника «Гатчина» и Государственного архива Российской Федерации. Участие в ней также приняли Государственный Эрмитаж, музеи-заповедники «Царское Село» и «Павловск», Государственный Русский музей, Музей изобразительных искусств Карелии, Российский Этнографический музей и Центральный Военно-морской музей имени императора Петра Великого.

Выставка представлена десятью залами, которые позволяют проследить историю жизни Марии Федоровны с детских лет.

Принцесса Глюксбургская Мария София Фредерика Дагмар была дочерью короля датского Кристиана IX и последней коронованной хозяйкой Гатчинской резиденции российских императоров. Дагмара родилась в 1847 году. Уже будучи супругой цесаревича Александра Николаевича, в 1868 году цесаревна Мария Федоровна впервые побывала в Гатчинском дворце. В 1881 году, уже как императрица, она вместе с Александром III и детьми поселилась в замке. После смерти супруга Мария Федоровна регулярно бывала в любимой резиденции, окончательно покинув ее только в декабре 1915 года. Она умерла в Дании в 1928 году, в возрасте восьмидесяти лет, пережив большинство членов своей семьи.

- Выставку, посвященную Марии Федоровне, мы хотели сделать очень давно, - рассказывает заведующий научно-фондовым отделом ГМЗ «Гатчина» Александра Фарафонова. - Она прожила долгую, очень насыщенную жизнь, и конечно, вместить все это в одну экспозицию было сложно. В какой-то степени эта выставка — своего рода эссе, в котором мы рассказываем о самых разных сторонах ее жизни — семейной и государственной. Отражены ее увлечения и «профессиональные» обязанности (она активно занималась общественными делами и благотворительностью). Мы рассказываем о женщине и матери, любящей и страдавшей. Датчанка, которая покинула свою родину и стала считать своей родиной Российскую империю, после революции вынуждена была вернуться в Данию, можно сказать, бедной родственницей. Однако она продолжала ощущать себя императрицей и вела себя всю оставшуюся жизнь соответственно, сохраняя лицо в любых обстоятельствах. И где бы она ни оказалась в эмиграции, она всегда вспоминала Россию. В своих письмах и дневниках она писала, что очень хочет когда-нибудь вернуться. К сожалению, это случилось только в 2006 году, когда ее, по завещанию, перезахоронили в усыпальнице Петропавловского собора, рядом с мужем...

На выставке собраны не просто вещи из музейных фондов, а именно мемориальные предметы, связанные с именем Марии Федоровны. Огромное количество подлинных фотографий, писем, дневников, документов предоставил Государственный архив Российской Федерации. Среди фотографий впервые экспонируются ранее не известные снимки с прогулок императорской семьи в Гатчинском парке весной 1887 года, переданные в дар музею-заповеднику «Гатчина» коллекционером М.Ю. Карисаловым в июне 2022 года. Особый интерес представляют подлинные дневники и письма, включая последнее письмо Марии Федоровны своему сыну Николаю II.

Мария Федоровна покровительствовала искусству и, в частности, живописи. На выставке широко представлены полотна известных живописцев, среди которых Поленов, Серов, Васнецов, Айвазовский. Есть и акварели, написанные самой императрицей и ее детьми. Часть таких работ передал в Гатчину Музей изобразительных искусств Карелии.

- Коллекция у нас совсем небольшая — всего около пятидесяти произведений, - рассказала сотрудник карельского музея Людмила Никифорова. - Они достались нам после расформирования Ленинградского музейного фонда в 1928 году. И среди этих произведений есть два натюрморта, написанных самой Марией Федоровной. Мы их привезли на эту выставку.

Скульптура представлена мраморными бюстами самой императрицы и ее дочери Ксении, бронзовой конной статуэткой отца Марии Федоровны, короля Дании Кристиана IX, и другими произведениями. Известно, что Александр III с супругой увлекались коллекционированием фарфора. В экспозиции можно увидеть наиболее знаковые предметы из этой коллекции - фрагмент Гербового чайного сервиза, статуэтки, изображающие представителей народов Российской империи, вазы работы Датской королевской мануфактуры.

Среди предметов мебели, которые принадлежали императрице - два тронных кресла Марии Федоровны (из Александровского зала Большого Кремлевского дворца и из Грановитой палаты Московского Кремля). Отдельное место занимает кабинет императрицы.

Представлены на выставке и наряды Марии Федоровны - дорожные и бальные платья, мундиры подшефных полков, головные уборы, обувь.

- Императрица была большой модницей, причем обладала очень хорошим чувством вкуса и стиля, - говорит Александра Фарафонова. - На выставке можно увидеть прекрасные подлинные платья из собраний Государственного Эрмитажа и Павловского музея. Платья тоже отражают разные этапы жизни императрицы. Есть платье, в котором она приехала из Дании - очень скромное, сшитое, видимо, в какой-то местной датской простой мастерской. А есть платья, сшитые у знаменитых портных. По этим нарядам можно судить, насколько Мария Федоровна была миниатюрной и стройной.

Многие предметы экспонируются впервые, другие представлялись очень давно, например, костюм амазонки, принадлежащий Марии Федоровне.

Внимание привлекает очень красивая коллекция вееров, которые в те времена обладали не только утилитарным смыслом, но и имели символическое значение. Очень часто веера дарили по самым разным случаям. Так, например, на одном из вееров изображены все представители семейства Александра III и Марии Федоровны. На другом веере есть подписи датского семейства.

Новая выставка в Гатчинском дворце позволяет полностью погрузиться в минувшую эпоху, отразившую сразу несколько периодов нашей и мировой истории. Но что же все-таки было главным для бывшей датской принцессы Дагмар? Ответ можно найти в одной из дневниковых записей императрицы Марии Федоровны: «Цветы тихо шепчут о главном в моей жизни, что я ношу в сердце радость и боль любви...»

Выставка «О главном в моей жизни... Датская принцесса на русском троне» работает в Гатчинском дворце до 5 марта 2023 года.

Юлия Лысанюк