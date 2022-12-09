Видели, что такое видео?

Теоретическую часть провела куратор департамента регионального развития платформы «Учи.ру» Дария Лазарева:

- Мы сегодня говорили про видеотехнологии, поскольку сегодня эта сфера занимает довольно большую часть нашей жизни, и за время своего существования она претерпела много изменений – от начала развития видео до наших дней. Поэтому сегодня это очень актуальная тема, связанная с IT-специальностями, что тоже престижно и востребовано.

После вводной лекции школьники разошлись по учебным кабинетам для работы на тренажерах. Как пояснила Дария Сергеевна, это набор мини-игр, где ребята, погружаясь в мир цифры, узнают более подробно про характеристики видео, про разрешение, про частоту кадра:

- В результате ребята получат базовые знания в области видеотехнологий. Конечного продукта нет – мы не сделаем в финале видео, но узнаем о том, какие понятия содержатся в видеотехнологиях. На примере работы «ВК-звонков», «ВК-клипов» и других видеосервисов школьники узнают, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, какие способы машинного обучения и искусственного интеллекта применяют в современных видеосервисах и многое другое.

Непосредственно ученикам – 9-классникам школы № 8 – «Урок цифры» понравился. Тем более, что некоторые из них учатся в Центре информационных технологий на разных курсах и многое из того, о чем говорилось на уроке, применяют на практике. Например, Анастасия Бондаренко занимается в ЦИТ журналистикой. Она сама монтирует видео для разных проектов, и такой урок ей, по собственному признанию, поможет в этой работе.

Евгений Корунов изучает в ЦИТ два языка программирования – Pithon и С++ и готовится к экзамену по информатике. «Я собираюсь связать свою профессию с IT и, хотя я и знаю многое из того, что нам рассказывали, «Урок цифры» оказался полезен – я пополнил свои знания», – поделился Евгений.

Присутствовавший на теоретической части урока депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских признался, что и ему было любопытно и познавательно:

- Уроки информатики в школе, конечно, проводятся. Но с привлечением специалистов разных компаний это интереснее. И очень хорошо, что после теории ребята переходят к практической части. Вполне возможно, что IT-направление – это будущая профессия нынешних 9-классников. У меня возникла мысль в следующий раз взять с собой на такой урок ребенка, хотя он еще в начальной школе. Потому что одно дело пользоваться гаджетами дилетантски – сегодня это все умеют с детского сада, а другое дело, когда тебе дают знания профессионалы.

…Новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проходит в российских школах с 21 ноября по 18 декабря. В этом году компания VK рассказывает школьникам все о современных видеотехнологиях. Организаторами акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущие российские технологические компании.

Проходить урок и его онлайн-тренажеры ребятам помогают их педагоги. Учителям доступен комплект материалов, который поможет организовать занятия. Методические рекомендации, презентации и сценарии уроков подготовлены с учетом разных уровней технического оснащения классов – с компьютерами и без. Материалы для учителей и задания для учеников адаптированы под разные возрастные уровни: 1-4, 5-8, 9-11 классы. Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие, зайдя на сайт с компьютера, смартфона или планшета.

Екатерина Дзюба