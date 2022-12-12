Юные синхронисты из Гатчины завоевали «Кубок Светланы Ромашиной»

«Кубок Светланы Ромашиной» проходил в Казани (Республика Татарстан) уже в пятый раз. В этом году участниками турнира стали более 170 спортсменов из 13 регионов России, а также Казахстана, Республики Беларусь, Узбекистана и Кубы. Соревнования проводились в рамках III этапа «Игр дружбы».

Среди смешанных дуэтов в возрастной категории до 13 лет победу одержали гатчинские спортсмены Елизавета Попова и Илья Суржиков с результатом 78,8000 балла. Ребята обошли соперников из Казахстана и Республики Беларусь.

Подготовила победителей Елена Макарова.