Ледовая арена: начало строительства – 2023 год

На прием обратился депутат Пудомягского поселения Александр Алексеев – с жалобой на постоянные перебои в движении автобуса № 529. Перевозчик систематически нарушает расписание, подвижной состав оставляет желать лучшего: автобусы маленькие, ходят редко, люди часами не могут уехать в Гатчину.

Заявитель просил сделать выезды автобусов более частыми, особенно в часы пик, и обеспечить курсирование по маршруту № 529 более вместительных и современных машин.

Людмила Николаевна заметила, что заказчик перевозок по смежному межрегиональному маршруту № 529 Гатчина – Павловск – комитет Ленинградской области по транспорту. В связи с многочисленными обращениями граждан (в том числе во время прямых эфиров главы гатчинской администрации) в комитет было направлено письмо о несоблюдении перевозчиком ООО «Вест-Сервис» расписания движения автобусов. Однако воз – автобус № 529 – и ныне там.

Сергей Перминов пообещал обсудить вопрос с руководством областного комитета по транспорту на предмет корректировки действующего уже несколько лет договора с автотранспортным предприятием-подрядчиком.

«На перевозчике лежит ответственность перед жителями за качество предоставляемых услуг, за которые люди платят деньги, это аксиома», – подчеркнул сенатор.

Тренер хоккейного клуба Пудомягского поселения «Ирбис» Алексей Сикотин просил ускорить решение вопроса строительства Ледовой арены в Гатчине. По его словам, в городе с населением около 100 тысяч жителей ощущается острая нехватка крытого катка. У хоккеистов Гатчинского района – большой потенциал, взрослые и детские команды регулярно участвуют в соревнованиях и добиваются высоких результатов. Ледовая арена также нужна конькобежцам и фигуристам.

Людмила Нещадим заверила, что под объект уже выбрано место, разработана проектно-сметная документация, и строительство Ледовой арены в Гатчине начнется в 2023 году.

- Вопрос не просто назрел. Очевидна диспропорция в том, что Гатчина – наиболее густонаселенный город области – не имеет крытой ледовой площадки. Нет сомнений, что эта арена должна появиться, – прокомментировал вопрос Сергей Перминов и пообещал свою поддержку в этом вопросе.

Староста Вырицкого поселения Вера Толкачева задала вопрос о ремонте дороги на подъезде к деревне Воцко. В результате деформации основания на данном участке произошёл разрыв водопропускной трубы, и при обильных осадках происходит промыв дорожного полотна. Это создаёт угрозу безопасности. Необходима замена водопропускной трубы.

Людмила Нещадим ответила, что проектно-сметная документация уже сделана и представлена в отдел закупок для проведения аукциона. После конкурсных процедур и определения подрядной организации в первом квартале 2023 года водопропускной трубопровод будет заменен. Работы планируется выполнить в два этапа: сначала – укладка водопропускного трубопровода , затем – устройство оголовков. Весь комплекс ремонтных работ будет выполнен до 1 июня 2023 года.

Сергей Перминов отметил энергию и профессиональный подход сельского старосты к вопросам, беспокоящим земляков.

Екатерина Дзюба