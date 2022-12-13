Гатчинского студента поблагодарили за мужество

Происшествие случилось летом в поселке Кикерино. Руслан Нуриев с товарищем увидели в окне на пятом этаже дома пламя пожара и не растерялись.

- Когда увидели огонь в доме, сразу среагировали – сказали знакомым вызвать пожарных, а сами побежали в подъезд и начали эвакуировать пожилых жителей, помогали собрать им документы, – вспоминает Руслан.

Их поступок не остался незамеченным. «Молодая Гвардия Единой России» отметила Руслана Нуриева за активную гражданскую позицию, мужество, смелость и решительность, проявленные в спасении людей при обстоятельствах, угрожающих их здоровью и жизни. Накануне в Москве Благодарственным письмом и медалью «Юный герой» его наградил трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, Герой Российской Федерации Александр Карелин. Он пожелал юному герою побед и удач!

Мама Руслана, Елена Вячеславовна, воспитывает пятерых детей. Сыном гордится. Руслан, старший в семье ребенок, привык быстро принимать решения и брать на себя ответственность. Руслан ее опора.