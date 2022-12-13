Когда гатчинцы вздохнут свободно, или когда закроют полигон «Новый Свет-Эко»

В прямом эфире принял участие директор полигона «Новый Свет-Эко» Евгений Дегтярев. Он рассказал, что полигон продолжает подвергаться проверке со стороны соответствующих структур – Госэконадзора и Роспотребнадзора. Комитет Госэконадзора проводит системный мониторинг мобильными комплексами, поскольку стационарные проходят техническую профилактику. Евгений Львович признал, что запах есть, и есть причины, этому способствующие:

- Проблема очень серьезная. На нас ложится большая ответственность по недопущению подобных нарушений впредь. По итогам всех проверок выявилось три фундаментальные задачи, которые мы должны решить: обеспечение дегазации тела полигона, сбор и очистка фильтрата и устранение деформации откосов.

Как пояснил Евгений Дегтярев, станция дегазации, существующая на полигоне, – это единственная в России станция выработки электроэнергии из свалочного газа. Полигону она не принадлежит, но руководство приняло решение взять ее на обслуживание. Станция работает. Из тела полигона выкачивается газ, происходит активная дегазация. Из-за поломки двигателей электроэнергия сейчас не вырабатывается – станция отводит газ на факел, но газа больше, чем факел может сжечь. Поэтому разработан план по приведению станции в порядок. Техобслуживание ее было прекращено из-за западных санкций: станция – шведская, и шведы, поставлявшие запчасти к двигателям Caterpillar, самоликвидировались.

- По решению суда в сжатые сроки мы обязаны восстановить станцию и заставить ее работать. План и финансирование проработаны, но в установленный судом срок – два месяца – мы можем не успеть, – сказал Евгений Дегтярев.

Второй, не менее сложный вопрос, который предстоит решить полигону, это очистка фильтрата.

- Фильтрат очень тяжело очищается, – заметил директор. – Но мы провели работу, связались с научно-исследовательскими институтами, гатчинскими предприятиями. Мы взялись за очистку фильтрата и доведение его до состояния хозбытовых отходов. Сейчас активно ведутся строительные работы, и к 1 апреля мы надеемся запустить станцию, которая будет очищать 200 кубов фильтрата в сутки. Кроме того, мы ведем переговоры с мощными московскими компаниями и надеемся заключить договор на очистку еще 300 кубов в сутки. Таким образом мы должны довести процесс до нормы.

В ходе эфира поступил вопрос от жителей: почему строительством очистных сооружений занялись только сейчас – когда близится закрытие полигона? Были ли построены ранее локальные очистные сооружения?

Евгений Дегтярев ответил, что в первоначальном проекте очистные не были предусмотрены. Расчет был такой: фильтрат качается на тело полигона и смачивает его. Однако сегодня полигон принимает куда больший объем мусора, чем планировалось изначально, фильтрата вырабатывается больше, поэтому и встал вопрос о строительстве очистных сооружений.

Более того, по словам директора, на теле полигона установлен противофильтрационный экран. Он сдерживает попадание фильтрата в почву, но теперь предприятие пришло к такой фазе, когда фильтрата образуется больше, чем утилизируется.

Третья задача – устранение деформации откосов – в процессе решения:

- С одним сходом мы уже справились, сейчас убирают второй. Проведена дорога, определен подрядчик, рассчитаны средства. На прошлой неделе мы начали работу по вывозу отходов на тело полигона и устранению деформации. Мы будем работать круглосуточно, никаких новогодних праздников у нас не будет, и в середине – крайний срок, в конце января мы эти недостатки устраним, – заверил Евгений Львович.

Вопросов в ходе прямой линии граждане задавали много.

Отвечая на них, Евгений Дегтярев пояснил, что газоанализаторы в санитарной зоне «Новый Свет-Эко» установит самостоятельно, по собственной инициативе. Высота полигона сейчас 62-63 метра.

Снова поднимался вопрос о функционировании «НВ-Бункер» в промзоне. Людмила Нещадим ответила, что предприятие выполнило все предписания в части устранения выявленных нарушений. Вопрос о расторжении договора с «Тепловыми сетями» Гатчины рассматривается в Арбитражном суде.

Обсуждалась и тема здоровья в связи с запахами в атмосфере. Людмила Николаевна заметила, что по поручению губернатора комитет по здравоохранению Ленинградской области провел аналитику обращений граждан по поводу заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. На территории Гатчины и района не прослеживается роста заболеваний, связанных с наличием неприятного запаха и вредных веществ в атмосфере.

- Если вы связываете ухудшение своего самочувствия с запахами в гатчинском воздухе, обращайтесь в учреждения здравоохранения, чтобы этот факт был зафиксирован, – отметила Людмила Нещадим.

Глава администрации поблагодарила жителей, которые взвешенно и конструктивно подходят к диалогу, и всех, кто обозначил свою гражданскую позицию.

- У органов местного самоуправления нет полномочий по закрытию полигона. Это предприятие поднадзорно федеральным органам. По фактам нарушений проведены проверки. Предприятие привлечено к ответственности, – сказала Людмила Нещадим.

На состоявшейся 13 декабря итоговой пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил:

- Есть структуры, которые отвечают за полигон: за лицензию, срок работы - Росприроднадзор, за выбросы - Роспотребнадзор, а контролирует это прокуратура. Все. Рассчитывать, что туда может зайти губернатор или Эконадзор и пытаться там шашкой навести порядок, невозможно… Сегодня ситуация понятна. До конца года должна быть установлена новая станция дегазации. И она должна работать. Тогда запахи уйдут, или, по крайней мере, уменьшатся, - отметил Александр Юрьевич. - При определении схемы на 2023 год мы пытаемся так распределить движение ТКО Петербурга, чтобы не увеличилась нагрузка на «Новый Свет – Эко». Это очень важно. 90% ТКО там принимается от 78 региона.

Предварительно, срок окончания работы полигона - до конца 1 квартала 2024 года.

Екатерина Дзюба