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Восемь медалей гатчинских борцов

С 9 по 11 декабря в городе Великий Новгород проходил Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти Героя Советского Союза И.А. Каберова. Участниками соревнований стала команда Гатчинской Школы вольной борьбы.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях принимало участие более 200 спортсменов из 8 регионов России.

Гатчинские борцы завоевали 8 медалей. Амир Бадаев стал победителем турнира. Три серебряные медали на счет Егора Андреева, Егора Павловского и Федора Вершинина. Обладателями бронзовых медалей стали Евгений Свердлов, Али Алиев, Михаил Вершинин и Иван Польшин.

Поздравляем всех участников и победителей. Благодарность тренерскому составу и родительскому комитету школы.