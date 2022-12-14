Гатчина – город научно-производственный

Совет прошел в кванториуме в гатчинской школе № 9. Ведущими мероприятия выступили председатель совета директоров промышленных предприятий Гатчинского района Хачик Испирян и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим.

Место проведения совета было выбрано не случайно. Одной из тем обсуждения стала профориентационная работа в системе образования Гатчинского района. Людмила Нещадим в своем приветственном слове подчеркнула важность создания кванториума в 9-й школе, который стал вторым в Ленинградской области.

- Гатчина во все времена была промышленной, и сегодня она остается научно-производственным городом. Нам этот тренд надо, как минимум, сохранить. А также выработать стратегию, которая позволила бы сделать существенный рывок в развитии города в целом и научно-производственного блока в частности. И выстроить на новом уровне систему взаимодействия общего, среднего и высшего профессионального образования и работодателей, – сказала Людмила Николаевна. – Гатчина в этом смысле уникальна: здесь присутствуют все звенья профобразования – от начального до высшего, и есть масса возможностей для профессиональной самореализации. Нам важно, чтобы наши дети выросли большими патриотами своей малой родины и, получив качественное образование, оставались трудиться в родном городе.

Людмила Нещадим поделилась предварительными итогами уходящего года, согласно которым экономика Гатчинского района снова в плюсе. В консолидированный бюджет Гатчинского района придет почти на полмиллиарда рублей больше.

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых рассказала о профориентационной работе. Говоря о муниципальной программе современного образования в Гатчинском районе, она обратила внимание на то, что, помимо обеспечения гарантий получения качественного образования, гатчинским школьникам даются возможности для самореализации и развития талантов. Основная задача – повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию.

Наталья Быстрых обратила внимание руководителей гатчинских предприятий на выдачу выпускникам школ целевых направлений в вузы.

- Комитет образования заинтересован в пополнении педагогических кадров, которых наблюдается жесткий дефицит. Мы работаем в плане привлечения и обеспечения рабочими местами детей, которые выбирают педагогические специальности. Но в другие сферы мы не можем выдать целевые направления, и здесь помощь предприятий неоценима, – подчеркнула Наталья Андреевна.

Представители ГИЭФПТ отметили, что на сегодняшний день более 60% школьников идут в средние профессиональные учреждения.

Заместитель проректора по цифровой трансформации ГИЭФПТ Андрей Чепелев рассказал о взаимодействии института с предприятиями Гатчинского района в рамках реализации научно-технических проектов. Он отметил, что в целях повышения качества образования ректором поставлена задача по созданию и проведению на базе института научных исследований.

- Мы будем отбирать проекты, наиболее интересные Ленинградской области и Гатчинскому району. Уже выбраны первые три проекта, имеющие практическое применение на гатчинских предприятиях, – сказал Андрей Александрович.

О кадровом обеспечении экономики в Ленинградской области говорил заместитель генерального директора Центра развития промышленности Ленинградской области Анатолий Иванов. Также он рассказал вкратце об услугах, предоставляемых Центром. В их числе – помощь в развитии промышленных кластеров и импортозамещения, поддержка экспортной деятельности, повышение производительности труда. Как заметил Анатолий Сергеевич, предприятия Гатчинского района очень активно принимают участие в проектах Центра.

На совете директоров обсуждалась помощь гатчинцам, принимающим участие в специальной военной операции, поддержка их семей. По словам Людмилы Нещадим, почти 18 млн рублей направлено на реализацию конкретных задач с точки зрения обеспечения армии и наших мобилизованных, исходя из конкретных потребностей.

Также руководителям предприятий предложили принять участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая уже третий раз проходит в Гатчине в преддверии Нового года. В этом году более полутора тысяч детей – инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации, прибывших из Донецкой и Луганской республик, детей мобилизованных – загадали свои желания. Десять гатчинских предприятий получили письма-приглашения к участию в акции с указанием подарков, которых ждут ребята от Деда Мороза.