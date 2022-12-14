Лоскутная карта, объединившая Гатчинский район

Яркое панно состоит из трех полотен. Центральная часть выполнена в размере два на три метра, две боковые — шириной в один метр. Общая площадь триптиха - двенадцать квадратных метров. Цветовую гамму решили подбирать, основываясь на официальной геральдике (цвета герба и флага) каждого поселения Гатчинского района.

Масштабный хенд-мейд

Как рассказала руководитель клуба лоскутного шиться «Сударушки» Анна Градович, создание лоскутной карты Гатчинского района стало частью большого проекта, направленного на сохранение и развитие традиционных ремёсел, популяризацию декоративно-прикладного творчества, поддержку мастеров района. Идею создания такого панно выдвинула администрация Гатчинского района, предложив мастерам принять участие в конкурсе на лучший проект лоскутной карты. Став победителем конкурса, карташевский клуб «Сударушки» сразу принялся за дело.

- Фрагменты карты мы сшили достаточно быстро — легко взялись и сделали буквально за две недели, - рассказывает Анна Градович. - Материалы использовали не только закупленные, но и из своих закромов и заветных сундучков. Самым сложным и трудоемким было собрать все готовые фрагменты в единое полотно и простегать его. Мы это делали вручную, ведь машинку на таких площадях использовать невозможно. Также нужно было обшить вручную тесьмой «границы» поселений и края полотна, а это более тридцати метров тесьмы! Пришить один метр тесьмы занимает больше часа, а значит только на ее пришивание мы потратили больше тридцати часов. Труд на самом деле колоссальный! Все это сделано нашими собственными руками, нашими пальчиками. Пальцы до сих пор болят у всех, потому что это достаточно сложная работа... В итоге получилось красиво и впечатляюще. Мы гордимся своей работой. Это достойное окончание нашего трудового года.

Семнадцать поселений — двенадцать мастериц

Накануне презентации триптиха в Карташевском клубе было жарко — участницы проекта оценивали уже готовое, красующееся на стене центральное панно, и заканчивали сборку двух интерактивных боковых полотен.

- Занимаюсь в клубе с самого его открытия — с 2010 года, - рассказывает Виктория Туленкова. - С удовольствием включилась в работу над этим панно. Мне достались три поселения - Большеколпанское, Войсковицкое и Сяськелевское. Также работала над Гатчиной вместе с другими мастерицами. Каждый район получился неповторимым - по замыслу, цветам, технике исполнения. Было очень интересно, что получится в итоге, ведь мы работали каждая в своей технике. Получилось очень разнообразно и красиво.

Мария Меркулова живет в Санкт-Петербурге, но своей второй родиной считает Карташевскую, где проводила детство.

- Это для меня не просто дачное место — здесь проходила вся моя маленькая жизнь, - рассказывает она. - Я очень давно хотела заняться лоскутным шитьем, но как-то все не складывалось. А в 2019 году пришла в клуб «Сударушки». Лоскутным шитьем занимаюсь исключительно ради своего удовольствия... В работе над лоскутной картой сложность заключалась в подборе цветов, потому что в геральдике их не так уж много — в основном, синий, красный (червленый) и золотой. Я работала над Дружногорским, Сиверским, Кобринским и Пудомягским поселениями. Лоскутные фрагменты мы делали дома, а в единое полотно собирали здесь. Самым гигантским трудом оказалась стёжка вручную. Я считаю, работа у нас получилась достойная. Надеюсь, со временем она выберется за границы Гатчинского района и будет представлять его, например, в Санкт-Петербурге.

Всего в проекте участвовало двенадцать мастериц, но на самом деле, как говорит Анна Градович, свою лепту в создание лоскутного панно внесло очень много людей.

- Нам помогали очень многие люди — кто-то приносил ткани, кто-то помогал простегивать, - рассказывает она. - Председатель гатчинского отделения организации «Красный крест» Светлана Ивановна Никандрова подарила нашему клубу швейную машинку — как раз в тот момент, когда нам нужно было работать, а наша сломалась.

Карта-трансформер

Лоскутная карта получилась интерактивной. Центральное лоскутное полотно остается неизменным, а вот два боковых — с символами поселений - могут трансформироваться, поскольку символы закреплены на липучках. Интересно, что эти символы самостоятельно выбрали путем электронного голосования жители всех поселений, а изготовили мастера из тех же поселений.

- Кстати, найти мастеров, которые могли бы интересно представить свои поселения, было еще одной нашей задачей, - говорит Анна Градович. - Может быть, не у всех это получилось, но есть и настоящие открытия.

В итоге получилось два сменяемых комплекта знаков — объекты духовного назначения (храмы) и объекты на выбор (природные, исторические, культурные памятники). Мастера из разных поселений подготовили символы, выполненные в самых разных техниках: это и ковроткачество, и валяние из шерсти, и резьба по дереву, и японский квилт, и печать по ткани, и вышивка гладью, и декупаж, и джутовая филигрань.

Кстати, в процессе работы над проектом появилась идея создать еще один, третий сменяемый комплект — коллекцию гербов всех поселений. И один такой геральдический знак уже есть — вышитый бисером герб Пудомягского поселения.

Культурный код — в теплых лоскутках ткани

- Мы гордимся тем, что мы поучаствовали в создании лоскутной карты Гатчинского района, - говорит Анна Градович. - Наш клуб работает уже двенадцать лет. Лоскутное шитье — отдельное направление декоративно-прикладного искусства, которое во многом пока еще недооценено. И то, что администрация Гатчинского района решила сделать этот проект на основе именно этой техники, просто замечательно. Занимаясь лоскутным шитьем, мы не просто шьем красивые тряпочки — мы создаем и поддерживаем культурный код нашего народа. Эта работа — своего рода и признание наших мастериц. Это будет работать и дальше, то есть мы делаем задел на будущее посредством этого проекта.

Лоскутное панно-триптих «Гатчинский район» представят в кинотеатре «Победа» в Гатчине 15 декабря. А потом, по замыслу авторов проекта, необычная карта отправится в путешествие по поселениям и будет принимать участие в самых разных мероприятиях и знаковых событиях, включая праздники.

Кстати, в Карташевском клубе есть еще много такого, на что стоит полюбоваться. Например, сейчас там представлена выставка лоскутных работ Александры Соколовой «Тепло души». Александра Фёдоровна занимается лоскутным шитьём в клубе «Сударушка» более 10 лет. Она - активная участница выставок и фестивалей, а недавно стала лауреатом областного конкурса «Добрых рук мастерство».

Юлия Лысанюк