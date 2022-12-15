Предпринимателям Ленинградской области – почёт и уважение

Предприниматели подвели итоги уходящего года и обменялись планами на следующий. Наиболее отличившиеся получили заслуженные награды.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов подчеркнул, что, вопреки всему, бизнес-сфера 47 региона развивается опережающими темпами: «На удивление, мы идем ассиметрично к остальной экономике. Несмотря на все сложности «за окном», у нас растет количество предприятий малого и среднего бизнеса».

В форуме также приняли участие руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, депутаты областного парламента.

По видеосвязи к мероприятию присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Поздравляя предпринимателей с успешным окончанием года, он отметил, что развитие малого и среднего бизнеса – неотъемлемая часть экономики Ленинградской области:

- Сегодня в регионе 72 тысячи предпринимателей – на 5,3% выше уровня прошлого года, с учетом непростого и напряженного для бизнеса года. В регионе зарегистрировано 67 тысяч самозанятых граждан. По итогам работы за восемь месяцев в областной бюджет поступило порядка 8 млрд рублей – на 35% выше уровня прошлого года и в два раза выше 2020-го. Это крепкая цифра. Я благодарю всех, кто трудится в этой сфере, занимается поддержкой бизнеса, кто решает важные экономические и социальные задачи региона, – сказал Александр Дрозденко.

Наиболее заслуженные представители бизнеса были награждены знаком «Почетный предприниматель Ленинградской области». Почетные грамоты и благодарности губернатора получили сотрудники инфраструктуры поддержки бизнеса в Ленобласти.

Глава региона отметил и гатчинских предпринимателей. Благодарственным письмом губернатора награждены: Лариса Жунина – исполнительный директор гатчинской компании «Как сыр в масле», а также руководитель Вырицкой фабрики «Узор» Иван Козлов.

Специальную награду вручили руководителю и основателю компании «Как сыр в масле» Александру Свердлину: он награжден знаком Российского союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области «Почетный промышленник».

В этом году на форуме в рамках всероссийской акции «Ёлки России» была представлена новогодняя елка Ленинградской области, украшенная изделиями мастеров-ремесленников нашего региона (их число также растет: за пять лет ремесленников в бизнесе стало в четыре раза больше – 259).

По предложению Александра Дрозденко, трехметровую новогоднюю красавицу, украшенную игрушками ручной работы, передадут в гатчинский детский реабилитационный центр «Дарина».

На форуме продемонстрировали видеопрезентации успешного опыта предпринимательства в Ленинградской области и провели интерактивную бизнес-игру.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой