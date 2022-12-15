Мероприятие подобного формата проводилось впервые и собрало в киноконцертном зале «Победа» около 500 самых активных и амбициозных молодых людей со всего региона. Помимо победителей конкурса, участие в нем приняли активисты муниципальных ресурсных добровольческих центров, организаций, которые активно помогают развивать молодежную политику, представители органов исполнительной и законодательной власти региона.

Шесть часов, практически без остановки, по-молодежному энергично, с бодрой музыкой и позитивом на сцене, в зале и в фойе шел разговор о главном. В программе мероприятия были открытый диалог с экспертами, панельная дискуссия с руководителями правительства области и гражданско-патриотическое шоу «Сила – в людях», которое своими проникновенными песнями тронуло сердца молодых.

Заместитель председателя правительства региона Владимир Цой отметил, что уходящий год был сложный, но в Ленинградской области он стал годом развития и новых возможностей. Несмотря на абсолютно новые вызовы, все комитеты правительства области работали, как часы. Большое число людей примкнуло к областному движению волонтеров. Также много инициатив было от некоммерческих организаций Ленобласти, которые получили грантовую поддержку.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен добавила, что поддержка НКО в регионе осуществляется по 13 направлениям - от патриотического воспитания до экологии, туризма и культуры. По ее словам, деятельность «команды 47 дала мощный импульс общественному движению и главное теперь – сохранить масштабы его развития, добавив ещё и просветительские проекты».

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай рассказала о поддержке предпринимательства.

Обращаясь к залу, Владимир Цой отметил, что жители Гатчины всегда были очень неравнодушны к своему наследию, к своей культуре, и привел пример молодежной инициативы гатчинцев – «Молодежного экскурсионного бюро», созданного старшеклассниками Гатчинской гимназии им. Ушинского.

- Я с ними общался. Это готовый проект для молодежного предпринимательства. У ребят настолько все проработано и все понятно, что «их учить – только портить». Очень нужно, чтобы инициатив было много. Мы со своей стороны готовы помочь вам их немного «дошлифовать». XXI век – это век идей, их соперничества, - сказал Владимир Цой.

Руководитель комитета по молодежной политике Марина Григорьева отметила, что год запомнился командной работой и динамикой изменений. Проведено более тысячи мероприятий в сфере молодежной политики региона, несколько тысяч жителей области стали их участниками. Сотни и тысячи специалистов, волонтеров, общественников и активистов, занимаясь личностным ростом, помогают и развитию молодежи региона.

- Мы теперь живем в быстро меняющемся мире и должны к этому привыкнуть. Активисты, занятые в области молодежной политики, очень четко понимают и очень быстро адаптируются: умеют подводить итоги того, что было, понимать плюсы и минусы, находить новое и развиваться дальше, - подчеркнула Марина Григорьева.

Кульминацией мероприятия стало награждение победителей первой премии «Время молодых. Ленинградская область».

Среди организаторов – комитет по молодежной политике Ленинградской области, центр «Молодежный» и Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. У 47 региона и «Команды 47» - 47 номинаций и 47 победителей, среди них есть наши земляки.

Дипломом «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области» награждена директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова. За активное взаимодействие в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи Ленинградской области дипломом комитета по молодежной политике награжден отдел по миссионерской и молодежной работе Гатчинской епархии в лице его руководителя священника Алексея Ковальчука.

Победителем специальной номинации «За вклад в патриотическое воспитание молодежи Ленинградской области» стала Екатерина Смирнова. В специальной номинации «Форумник/ получатель грантов года» победил Вячеслав Падолкин (поселок Дружная Горка) с проектом «Областная кадровая школа Ленинградской области».

В номинации «Лучший экологический проект года» победила Алина Рыкова. В номинации «Лучший представитель консультативных совещательных органов Ленинградской области. Молодежный парламент при Законодательном собрании Ленинградской области» - Алина Коняева. В номинации «Лучший представитель общественной организации. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» - Алексей Мордвинов. В номинации «Лучший представитель общественной организации. Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России» - Вадим Николаевский.

«Сила – в людях» - это не только церемония награждения, приветствие почетных гостей, яркие выступления, но и тысячи слов благодарности. В этот день звучали рассказы о героях нашего времени – жителях региона. Председатель Совета молодых педагогов Гатчинского района, учитель русского языка и литературы из Елизаветино Михаил Солонников учит современных детей любить книги, а они ему отвечают доверием и уважением. Юлия Ногина - врач, общественный деятель, член Общественной палаты Гатчинского района выступила организатором народного движения «Ленинградский тыл» по сбору гуманитарной помощи для бойцов, которые сейчас на передовой. И таких людей у нас много.

Татьяна Можаева