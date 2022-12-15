Золото гиревиков

Матвей Мюлляринен (12 лет), Милана Карьялайнен (12 лет) и Василий Вьюжанин (11 лет) выступили в дисциплине «двоеборье», Вероника Карьялайнен (11 лет) и Роман Татаровский (9 лет) - в дисциплине «армейский рывок гири 12 минут», Виктория Малахова (14 лет) - в дисциплине «марафон толчок 30 минут».

Все ребята полностью отработали положенное им для выступления время. Как бы ни было тяжело, но гири на помост до финального сигнала сирены никто из них не опустил. Матвей работал с гирями 16 кг+16 кг и набрал 85 очков, Милана и Василий с гирями 12 кг+12 кг набрали 90 и 66 очков соответственно. Вероника с 10-килограммовой гирей сделала 191 подъем. Самый младший в команде Роман с 8-килограммовой гирей сделал 162 подъема. Самая старшая в команде Виктория с 6-килограммовой гирей сделала 450 подъемов.

Как итог, шестеро юных гиревиков из поселка Новый Свет завоевали шесть золотых медалей.

Очень здорово, что на этом финале присутствовали и воодушевляли наших ребят такие блистательные звёзды современного гиревого спорта, как многократные чемпионы России и мира Анастасия Лазарева, Мария Тарвердиева, Леонид Синцов, Мария Кухарева. И, конечно же, легенда российского и мирового спорта - Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России по гиревому спорту, семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Рачинский. Он награждал наших юных атлетов.

Выражаем сердечную признательность организаторам и всем многочисленным участникам этого замечательного события.

Виталий Логинов, тренер