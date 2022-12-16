Гатчинскому тренеру Ирине Белоусовой присвоено почетное звание

Званий «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» удостоены старший тренер спортивной сборной команды Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Ирина Белоусова и заместитель директора «Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» Александр Юргенсон.

Ирина Владимировна Белоусова – родоначальник синхронного плавания в Ленинградской области, тренерской работой она занимается более 30 лет. За годы работы она вырастила плеяду спортсменов, которые достойно представляют Ленинградскую область на Всероссийских соревнованиях и нашу страну на олимпийских играх.

Александр Валериевич Юргенсон – президент Федерации шашек Ленинградской области и вице-президент Федерации шашек России. За годы работы, которую он начал в качестве руководителя спортивного кружка в Тихвине, он получил звания заслуженного тренера России, мастера спорта России, международного арбитра.





Фото Федерации плавания и синхронного плавания Ленобласти.