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Гатчинскому тренеру Ирине Белоусовой присвоено почетное звание

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присвоил почетные звания двум работникам спортивных организаций региона за их многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие физкультуры и спорта.

Рубрики:  Спорт

Званий «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» удостоены старший тренер спортивной сборной команды Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Ирина Белоусова и заместитель директора «Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» Александр Юргенсон. 

Ирина Владимировна Белоусова – родоначальник синхронного плавания в Ленинградской области, тренерской работой она занимается более 30 лет. За годы работы она вырастила плеяду спортсменов, которые достойно представляют Ленинградскую область на Всероссийских соревнованиях и нашу страну на олимпийских играх.

Александр Валериевич Юргенсон – президент Федерации шашек Ленинградской области и вице-президент Федерации шашек России. За годы работы, которую он начал в качестве руководителя спортивного кружка в Тихвине, он получил звания заслуженного тренера России, мастера спорта России, международного арбитра.


Фото Федерации плавания и синхронного плавания Ленобласти.