«Юниор» из Гатчины - обладатель Кубка по мини-футболу

Среди юношей до 10 лет обладателем Кубка Ленинградской области по мини-футболу стала команда «Юниор» из Гатчины. Команда Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва «Орешек» победила в возрастной категории до 12 лет. Среди спортсменов до 14 лет титул чемпионов получил «Триумф» из Приозерска, а «Атлант-Тосно» завоевал Кубок области среди команд до 16 лет.

«За право сразиться за Кубок Ленинградской области по мини-футболу на предыдущих этапах боролись ребята из спортивных клубов, спортивных и детско-юношеских спортивных школ из 12 районов региона. В Кировске собрались самые достойные, которые разыграли между собой одну из главных наград области по мини-футболу. Хочу поблагодарить всех за красивую и честную игру, а чемпионов поздравить с победой», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий спортивное направление в регионе.

Финал Кубка Ленинградской области по мини-футболу среди детско-юношеских команд прошел в спортивно-зрелищном комплексе Кировска.