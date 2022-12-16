«Сокровища Востока» привез в Гатчину цирк «Гротеск»

Конкурс искусств «Сокровища Востока» проходил в Казани с 3 по 5 декабря. Участники из разных регионов России боролись на призовые места в номинациях по вокалу, хореографии, в инструментальных, театральных и цирковых жанрах. На сцене выступали участники из республик Алтай, Марий Эл, Татарстан, Алтайского края, Амурской, Кировской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга.

Под руководством Веры Чумак, Натальи Ткаченко и Екатерины Курбатовой юные артисты цирка «Гротеск» стали победителями в нескольких номинациях конкурса.

Коллектив стал лауреатом 1 степени в номинации «Цирковой жанр. Жонглирование» (11-13 лет), лауреатом 2 степени в номинации «Цирковой жанр. Эквилибристика» (11-13 лет) и лауреатом 2 степени в номинации «Цирковое искусство. Акробатика» (11-13 лет).

Лауреатом 1 степени стала Кира Котенко в номинации «Цирковой жанр. Жонглирование» (14-16 лет). Диплом лауреата 1 степени — у Валерии Ковальской (номинация «Цирковой жанр. Эквилибристика» (14-16 лет).

Нина Житихина и София Рыжих получили диплом лауреатов 1 степени в номинации «Цирковой жанр. Акробатика» (11-13 лет).

По итогам конкурса цирк «Гротеск» получил приглашение на Международный конкурс-фестиваль искусств «Жемчуга России» который пройдет в мае будущего года в Москве.