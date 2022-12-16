Вас ждёт Дед Мороз!

Представляем вашему вниманию новогодний калейдоскоп праздничных предложений Гатчинского городского Дома культуры!

Обратите внимание: можно выбрать несколько мероприятий или в течение месяца посетить все – сказочное удовольствие маленьким и большим членам семьи гарантировано. Ведь, как известно, хорошие новогодние представления для детей - лучший способ поднять настроение взрослым.

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза»

Первое яркое событие новогодней кампании 2022 года – 18 декабря в 12 часов открытие праздничной резиденции Деда Мороза в Гатчинском ДК. Затем красочное интерактивное представление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» можно будет посетить 24 декабря в 13,15 и 17 часов; 25 и 30 декабря - в 11, 13 и 15 часов, 31 декабря - в 11 и 13 часов, 2-5 января - в 11, 13 и 15 часов; 6 января – 11 и 13 часов.

Это сказочное путешествие для детей и родителей в страну волшебных приключений, озорных игр и магических фокусов. Всех посетителей ждут зажигательные танцы, песни, фотографирование со сказочными героями и новогодние чудеса.

На пороге Царства юные зрители смогут позвонить по лесному телефону в волшебную страну и пригласить в гости Сказку! Новогодняя книга с зимними сказочными рецептами поможет приготовить на волшебной кухне снежно-новогодние лакомства, и каждый ребёнок почувствует себя волшебным кулинаром.

Если вы хотите организовать праздник только для вашего класса, группы детского садика или просто компании друзей, сказочные волшебники с радостью выполнят ваше пожелание. Царство Деда Мороза будет работать только для вас!

Продолжительность программы – 40 минут, стоимость входного билета 400 рублей с человека. Цена подарка 200 рублей.

Новогодняя ёлка

Если из-за работы вы редко видите супругу (супруга) и детей, то на новогодних каникулах обязательно устройте семейную вылазку на детскую новогоднюю постановку.

Новогодняя ёлка ждет вас в Гатчинском ДК 24 декабря в 12 и 16 часов, а также 30 декабря в 12 часов. Это будет настоящая интерактивная сказка. В волшебной атмосфере детей ждет встреча с героями любимых произведений, Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе с ними ребятам предстоит выполнить главную задачу – спасти Новый год. По традиции, здесь будут подвижные игры, хороводы, песни, танцы, живые куклы и новогодняя фотозона.

Продолжительность программы – 40 минут, стоимость билета 300 рублей.

«Сюрприз Деда Мороза»

Театр-студия «За углом» подготовил «Сюрприз Деда Мороза» - новогоднюю сказку с незабываемыми приключениями. Чуть приоткроем тайну: новогодний сюрприз, приготовленный Дедом Морозом, Снегурочка доверила Вороне, а та его проворонила. Идею присвоила и всё устроила коварная Лиса.

И как быть? Как без сюрприза Новый год встречать? Это можно будет узнать 23 декабря в 15 часов, 25 декабря в 12, 14 и 17 часов; 29 и 30 декабря в 16 и 18 часов, а также 2-5 января в 12, 14 и 17 часов и 6 января в 12 часов.

Продолжительность спектакля 1 час. Цена билета 400 рублей. Цена подарка 350 рублей

«Сапожки для Снегурочки»

В течение одного дня в Гатчине, 3 января в 12 и 16 часов, на сцене Гатчинского ДК будет показан спектакль «Сапожки для Снегурочки» с оригинальным сюжетом.

Подружки Цаца Болотная и Лахудра Лесная собираются на новогоднем празднике стать «Королевами маскарада». Вдруг они узнают, что Снегурочка ждет новые волшебные сапожки к празднику. Завладев этими сапожками, Цаца и Лахудра уверены, что приз «Королевы красоты» им обеспечен, ведь сапожки выполняют заветные желания. Но у Деда Мороза в руках волшебный посох, который помешает этому плану. Подруги под видом знаменитых музыкантов идут на праздник с целью завладеть посохом Деда Мороза и стать самыми главными!!!

Цена билета 400 рублей (без подарка).

«Песня не прощается с тобой…»

Новогодние каникулы - идеальное время, чтобы от души повеселиться. 14 января в 14 часов в Гатчинском ДК пройдет концерт «Песня не прощается с тобой…» Гатчинцев и гостей города ждёт долгожданная встреча с песней прошлых лет и танцевальная программа в стиле ретро.

Цена билета 300 рублей.

Так как количество мест ограничено, билеты на все праздничные мероприятия лучше приобретать заранее онлайн и в кассе ДК. По заказу и приобретению входных билетов звоните по телефонам: +7 813 71 78 390; +7 921 634 4424.