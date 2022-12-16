Женщина – прекрасная сила!

В празднике участвовали делегации женских советов всех 17 городских и сельских поселений Гатчинского района - около 70 человек.

Темой вечера было выбрано 350-летие Петра Великого, а форматом проведения - культурно-просветительское мероприятие с элементами театрализованного шоу и викториной на знание истории. Конечно же, было много красивой музыки и песен, звучали громкие аплодисменты и сияли улыбки.

Торжественное мероприятие открыл «сам» Великий Самодержец. В окружении придворных дам и кавалеров (артистов театра-студии «За углом») он приветствовал прекрасных представительниц Гатчинского района, а затем внимательно следил, чтобы всем, кто отличился, по заслугам воздавались почести.

О высоком предназначении женщин говорили глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Поблагодарив всех за работу в уходящем году, они пожелали покорения новых вершин и реализации новых социальных значимых проектов.

В этот день тепло поздравляли и председателя районного женского совета Марину Шутову, и женщин-депутатов, и женщин-руководителей, которые поддерживают женское движение.

- Уважаемые женщины, единомышленницы, я не перестаю восхищаться вашим умением находить выход из самых сложных ситуаций, умению терпеть, когда уже нет сил, быть добрыми ко всем окружающим, - с благодарностью отметила Марина Шутова. - Каждое поселение имеет свой женский совет, определяет свои цели. Чтобы добиться их, ставит задачи, которые решает своим женским коллективом. Но у нас есть общие задачи, которые мы решаем совместно. Мне посчастливилось быть на таких мероприятиях. И я еще раз поразилась азарту в глазах и тому вдохновению, с которыми вы все делаете. Это не просто для галочки. Вы делаете это от всего сердца!

Благодарственными письмами председателя женского совета Гатчинского района за активную жизненную позицию, профессионализм, вдохновляющую творческую работу по развитию женского движения награждены члены женсоветов Ольга Клюева (Коммунар), Вероника Жирова (Большеколпанское поселение), Анна Зеленкова (Кобринское поселение), Татьяна Никитина (Новосветское поселение), Лидия Таупьева (Елизаветинское поселение).

Благодарственными письмами в год «Команды 47» в тематическом направлении «Команда заботы» награждены председатель женсовета Рождественского поселения Елена Агафонова, член женсовета Пудомягского поселения Ангелина Высоцкая, член женсовета Сусанинского по-селения Ирина Позиненко, председатель женсовета Войсковицкого поселения Наталия Горяшко, член женсовета Пудостьского поселения Елизавета Сафронова, заместитель председателя женсовета Таицкого поселения Елена Ямса, председатель женсовета Сяськелевского поселения Ирина Фёдорова, председатель женсовета Веревского поселения Елена Игнатьева и автор концепции проекта «Душа Женщины – душа Победы» Ольга Сергеева.

Благодарностью главы города Гатчины за добросовестный труд, активную жизненную позицию, профессионализм, реализацию социально значимых проектов и вклад в развитие женского движения награждены директор Центра досуга и развития «Акуна Матата» Ирина Кириллова и директор Семейного клуба досуга, духовного и творческого развития «Королевское движение» Светлана Зубак.

Благодарственными письмами депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептиной награждены директор Центра досуга и развития «Калина», координатор движения «Ленинградский тыл» Юлия Ногина, директор организации поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем», координатор акции «Теплое время» и «Носки солдату в городе Гатчина» Олеся Грачева, координатор акции «Своих не бросаем», член женсовета Вырицкого поселения Ульяна Ильина, координатор акции «Корзина добра» на территории Дружногорского поселения, член женсовета Дружногорского поселения Лариса Олешинец, координатор творческих проектов женсовета Сиверского поселения Ольга Озкул.

Несколько дней назад были подведены итоги фотоконкурса «Мамы в фокусе внимания», проводимого Ленинградском областным региональным отделением Союза женщин России. На этот конкурс поступило более 70 заявок со всей области, в числе победителей – четыре семьи из Гатчинского района: в номинации «Мама и я – лучшие друзья!» - семья Усачевых; в номинации «Многодетная молодая мама» - семья Татаренко и семья Калининых; в номинации «Моя мама лучше всех!» - семья Сюткиных.

Также от проекта «Крепкая семья» благодарностью за участие в фотоконкурсе наградили семьи Федоровых, Хлебосоловых и Павлюшиных. Член правления регионального отделения «Союза женщин России» Людмила Тептина провела церемонию награждения.

- Традиционно от Гатчинского района было представлено больше всего работ. От всех фотографий шла необыкновенная любовь, красота, радость. Спасибо вам за это! Все мамы разные на фотографиях – разных профессий, разных увлечений, но самое главное – все самые любимые! – сказала Людмила Тептина.

Татьяна Можаева