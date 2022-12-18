В Гатчине стартовали новогодние праздничные гуляния

В ожидании необычных гостей на пересечении улиц Красной и Соборной собралось целое море гатчинцев разных возрастов. На сцене, которую установили напротив главной гатчинской ёлки, их приветствовал зажигательный диджей. Чтобы ребятишки не замёрзли, он предложил им начать праздник с весёлой игры.

А потом началось самое интересное — все хором позвали Деда Мороза. И он появился, да не один, а в компании своих коллег из самых разных уголков Гатчинского района. Деды Морозы, Снегурочки, разные сказочные персонажи, символы наступающего года — кролики самых разных мастей... Кого здесь только не было!

Дружная новогодняя компания приветствовала гатчинцев со сцены, а потом устроила всем ещё один сюрприз. Ударами своих волшебных посохов Деды Морозы дали старт празднику, и тут началось настоящее веселье!

Главные герои новогодней программы спустились в «зал» и смешались с многочисленными гостями. И малыши, и взрослые с удовольствием фотографировались со сказочными персонажами. Каждое поселение порадовало детей и взрослых весёлой игровой программой с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В этот день город подготовил для своих жителей замечательную творческую программу. Чтобы зрители не застоялись, на сцену вышел один из самых «горячих» творческих коллективов Гатчины - фольк-шоу группа «Лазурица». Гатчинцев также поздравили солисты вокальной студии «Vocalissimo-Bellissimo». На новогодний праздник в Гатчину приехали и «звёздные» гости из Санкт-Петербурга - фольк-шоу «Ярмарка» и лауреат всероссийских и международных конкурсов, музыкант-виртуоз Александр Юров.

А потом случилось то, чего все ждали с особым нетерпением — разноцветными огнями зажглась новогодняя красавица-ёлка. Начало новогодним праздникам в Гатчине положено, и пусть наступающий год принесёт всем нам только радость!