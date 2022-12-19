Гатчина – город научно-производственный

Совет прошел в кванториуме в Гатчинской школе № 9. Участниками заседания стали руководители производственных компаний, научных центров, предприятий коммунальной сферы, представители гатчинской администрации и образовательных организаций. Ведущими мероприятия выступили председатель совета директоров промышленных предприятий Гатчинского района Хачик Испирян и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим.

Началась встреча с ознакомительной экскурсии по открывшемуся в сентябре кванториуму. Место проведения совета было выбрано не случайно. Одной из тем обсуждения стала профориентационная работа в системе образования Гатчинского района. Людмила Нещадим в своем приветственном слове подчеркнула важность создания кванториума в Гатчине, который стал вторым в Ленинградской области.

- Гатчина во все времена была промышленной, и сегодня она остается научно-производственным городом. Нам этот тренд надо, как минимум, сохранить. А также выработать стратегию, которая позволила бы сделать существенный рывок в развитии города в целом и научно-производственного блока в частности. Важно выстроить на новом уровне систему взаимодействия общего, среднего и высшего профессионального образования и работодателей, – сказала Людмила Николаевна. – Гатчина в этом смысле уникальна: здесь присутствуют все звенья профобразования – от начального до высшего, и есть масса возможностей для профессиональной самореализации. Нам важно, чтобы наши дети выросли большими патриотами своей малой родины и, получив качественное образование, оставались трудиться в родном городе.

Людмила Нещадим поделилась предварительными итогами уходящего года, согласно которым экономика Гатчинского района снова в плюсе. В консолидированный бюджет Гатчинского района придет почти на полмиллиарда рублей больше.

Глава администрации поблагодарила все бизнес-сообщество, руководителей промышленных, муниципальных предприятий за плодотворную работу, взаимопонимание и взаимодействие.

Главное в профориентации – возможность самореализации

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых рассказала о профориентационной работе. Говоря о муниципальной программе современного образования в Гатчинском районе, она обратила внимание на то, что, помимо обеспечения гарантий получения качественного образования, гатчинским школьникам даются возможности для самореализации и развития талантов. Основная задача – повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию.

В Гатчинском районе реализуется несколько профориентационных проектов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. В период с 2019 по 2022 год в школах города и района было открыто восемь центров «Точка роста» и один кванториум. Разработана муниципальная профориентационная модель СтартПрофИТ-2025 для практического взаимодействия образовательных организаций с экономическим сектором Гатчинского района.

СтартПрофИТ-2025 – это проект, направленный на интеграцию всех имеющихся возможностей в единую муниципальную образовательную систему подготовки будущих инженеров, труд которых в экономическом секторе позволит укрепить инновационные позиции района.

Наталья Быстрых обратила внимание руководителей гатчинских предприятий на выдачу выпускникам школ целевых направлений в вузы.

- Комитет образования заинтересован в пополнении педагогических кадров, которых наблюдается жесткий дефицит. Мы работаем в плане привлечения и обеспечения рабочими местами детей, которые выбирают педагогические специальности. В гатчинских школах есть психолого-педагогические классы. На территории города находится педколледж, налажено сетевое взаимодействие с педагогическим университетом им. Герцена, ЛГУ им. Пушкина. Но в другие сферы мы не можем выдать целевые направления, и здесь помощь предприятий неоценима, – подчеркнула Наталья Андреевна.

Профтехобразование – в приоритете?

Представители Государственного института экономики, финансов, права и технологий отметили, что сегодня более 60% школьников идут в средние профессиональные учреждения.

На базе ГИЭФПТ открылся новый региональный центр научно-методического развития среднего профессионального образования, поэтому учреждения СПО Ленинградской области будут получать методическое сопровождение в стенах ГИЭФПТ.

Заместитель проректора по цифровой трансформации ГИЭФПТ Андрей Чепелев рассказал о взаимодействии института с предприятиями Гатчинского района в рамках реализации научно-технических проектов. Он отметил, что в целях повышения качества образования ректором поставлена задача по созданию и проведению на базе института научных исследований.

- Мы будем отбирать проекты, наиболее интересные Ленинградской области и Гатчинскому району. Уже выбраны первые три проекта, имеющие практическое применение на гатчинских предприятиях, – сказал Андрей Александрович.

О кадровом обеспечении экономики в Ленинградской области говорил заместитель генерального директора Центра развития промышленности Ленинградской области Анатолий Иванов. Также он рассказал об услугах, предоставляемых Центром. В их числе – помощь в развитии промышленных кластеров и импортозамещения, поддержка экспортной деятельности, повышение производительности труда. Как заметил Анатолий Сергеевич, предприятия Гатчинского района очень активно принимают участие в проектах Центра.

1500 детей и «Ёлка желаний»

На совете директоров обсуждалась помощь гатчинцам, принимающим участие в специальной военной операции, поддержка их семей.

Также руководителям предприятий предложили принять участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая уже третий раз проходит в Гатчине в преддверии Нового года. В этом году более полутора тысяч детей – с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, прибывших из Донецкой и Луганской республик, детей мобилизованных – загадали свои желания. Десять гатчинских предприятий получили письма-приглашения к участию в акции.

Екатерина Дзюба