«Приоратская сказка» своими руками

В субботу, 17 декабря, в Приоратском парке у водонапорной башни царила настоящая новогодняя атмосфера. Радовали гостей парка украшенные гирляндами деревья и главная новогодняя красавица - ель, на которой в этом году развесили елочные игрушки, сделанные детьми в рамках конкурса «Приоратская сказка».

- Вместе с членами жюри мы были удивлены замечательными творческими находками, мастерством и фантазией юных участников конкурса. Как необычно сделаны поделки из подручных и природных материалов! В этом году мы решили украсить этими игрушками ель, которая растет в Приоратском парке. Это было сделать непросто, но, безусловно, теперь создает особую атмосферу в парке, - сказал начальник сектора культурных программ Паркового агентства Станислав Беляков.

Праздничное настроение гостям праздника создавали сказочные герои и, конечно, Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Ребята приняли участие в веселых играх и конкурсах, нарядили елочки и даже выучили танец. А потом все вместе водили хоровод и зажигали огни на главной новогодней елке парка. Никто не ушел без подарков от Дедушки Мороза.

Также Дед Мороз и Снегурочка поздравили победителей конкурса елочных игрушек «Приоратская сказка» и вручили ребятам дипломы и призы.

В этом году на конкурс прислали более 150 очень разных творческих работ. К оценке привлекли профессионалов своего дела: руководителя студии художественной росписи по ткани «Волшебные краски» Центра творчества юных Наталью Смирнову, мастера ватной игрушки Наталью Еременко и начальника отдела сетевых проектов Ресурсного добровольческого центра Ленобласти Викторию Коротину-Капляр.

В номинации «Я художник, я так вижу» победила Екатерина Александрова с творческой работой «Красный башмачок»; 2 место занял Максим Панасюк и его «Колокольчик», 3 место - Виктория Стасевич с работой «Кафе для птиц».

На первом месте в номинации «Там, на неведомых дорожках…» Василиса Лагутина с творческой работой «У Лукоморья дуб зеленый»; 2 место - София Александрова, «У Лукоморья дуб зеленый»; 3 место - Анастасия Царева, «Белка песенки поет…».

В номинации «Символ года, символ счастья – добрый кролик, милый друг» победили Платон и Максимилиан Савченко с работами «Новогоднее угощение» и «На пороге Нового года»; 2 место заняла Августина Гимкаева, «Часы с сюрпризом»; 3 место - Василиса Шубаро, «Лесной гость».

За особую художественность и выразительность конкурсная комиссия отметила работу Надежды Атаманенко «Рождественская звезда». Надежда рассказала, что на эту необычную поделку ее вдохновил дух светлого Рождества.

Все участники конкурса перед Новым годом получат персональные благодарности и видеопоздравление от Дедушки Мороза и Снегурочки.

Парковое агентство выражает благодарность за помощь в проведении мероприятия Центр досуга и развития Акуна Матата, Студию танца и фитнеса My moment и Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.

Татьяна Можаева

Фото предоставлены Парковым агентством