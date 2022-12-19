«Студенческая весна» - фундамент для будущих достижений
Заключительный гала-концерт регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческая весна» прошел в Гатчинском Доме культуры. Его участниками стали более 150 студентов Ленинградской области, в том числе из Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и Государственного института экономики, финансов, права и технологий.
«Студенческая весна» в Ленинградской области – это конкурс, где каждый может показать свои таланты, получить признание и хороший толчок к самосовершенствованию, это площадка для обмена и реализации творческих идей.
Романтическое название конкурса очень символично. Студенческая весна – это молодость, которая расцветает талантами вне времени года, это весна в душе, самое прекрасное чувство, когда можешь все. А основная цель мероприятия – поддержка и развитие творческого потенциала талантливой молодежи.
На гатчинской сцене выступили студенты вузов и колледжей в возрасте от 16 до 25 лет, которые в 2022 году стали победителями и призерами отборочных и регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческая весна» среди образовательных организаций высшего и профессионального образования.
Среди участников гала-концерта немало студентов из Гатчины. Это студентка Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Ярослава Фалеева (инструментальное направление), а также студенты ГИЭФПТ Игорь Простаков (вокальное направление), Дарья Потапова (театральное направление), Елизавета Курсанина (танцевальное направление), Яна Мазаленко (театральное направление), Александр Жгун (инструментальное направление), Ярослав Чимиричкин (видеоролик) и выпускник ГИЭФПТ Максим Окуличев (вокальное направление).
Им аплодировали почетные гости и делегации образовательных учреждений.
- Творчество в современном мире является фундаментом для будущих достижений молодежи. Сейчас, находясь рядом с вами, я заряжаюсь вашей энергией и вместе со всем залом получаю отличный позитивный настрой, – отметил в приветственном слове заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, после чего поблагодарил ребят за активную творческую деятельность и пожелал удачи.
В холле Дома культуры была представлена фотовыставка Дианы Ларченковой, посвященная «Студенческой весне 2022». Шла онлайн-трансляция творческих номеров, где каждый мог проголосовать за понравившееся выступление. В итоге призом зрительских симпатий был награжден Максим Сиротюк.
В завершение гала-концерта состоялся розыгрыш призов среди зрителей.
Татьяна Можаева