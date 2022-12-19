В царстве ёлочных игрушек Людмилы Ковалёвой

Стеклянные космонавты, Красные шапочки, Золушки и чародеи, золотые рыбки и райские птицы, ватные клоуны, балерины и закутанные в шубки малыши, стеклянные бусы, мельницы и ракеты — все эти милые украшения способны не только вызвать восхищение у детей, но и вернуть детство взрослым. За каждой из игрушек удивительная история, которую готов рассказать автор выставки — собиратель и хранитель уникальных артефактов Людмила Евгеньевна Ковалева.

Что особенного в этих игрушках? Какие они? Когда появились и как их делали? Как они изменились с тех давних времен, когда на Новый год впервые была наряжена елка? С удивительной историей елочных игрушек Людмила Евгеньевна с удовольствием знакомит и детей, и взрослых.

Оказывается, рождественские елки сначала украшали съедобными предметами (пряниками, яблоками, фигурками из теста), а первые несъедобные украшения появились со второй половины XVIII века. Они были сделаны из бумаги, яичной скорлупы, раскрашенных шишек.

Родиной стеклянных елочных украшений считается город Лауша в Германии. По легенде, в XIX веке в этом городе жила бедная семья стеклодува, который первым начал выдувать из стекла орехи и яблоки для своих детей. Местным жителям очень понравилась эта идея, и скоро уже весь город заказывал у стеклодува елочные украшения. А потом и вся Европа стала украшать рождественские деревья стеклянными шариками. В Россию эту традицию привезла из Германии супруга Николая I, Александра Федоровна. Во второй половине XIX века рождественские елки со стеклянными украшениями устанавливались уже повсеместно.

Традиции изготовления старинных елочных украшений сохраняются и в наше время. Экспозиция в библиотеке позволяет не только полюбоваться очаровательными новогодними игрушками, но и сравнить изделия разных эпох. Стеклянные игрушки 30-50-х годов XX века соседствуют с современными изделиями из мастерской города Клин и фигурками с гжельской росписью. Старинные ватные фигурки - сказочные герои, очень теплые и живые зайчики, птички и пингвины — перекликаются с уникальными игрушками из мастерской «Кузьминская ватная игрушка» (Владимирская область) и мастерской Пятигорска.

Новогодняя коллекция Людмилы Ковалевой дополнена старинными рождественскими открытками.

Выставка «Наряжаем ёлку к Рождеству!» в межпоселенческой районной центральной библиотеке им. А.С. Пушкина продлится до 15 января.

Юлия Лысанюк