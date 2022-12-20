Альбом из XIX века - в веке XXI

«Альбом из XIX века» — так называется небольшое издание, в котором опубликованы литературные и художественные работы учеников Детской художественной школы города Гатчины и Сиверской Детской школы искусств им. И. Шварца.

- Это уже второй альбом с творческими работами наших воспитанников, - говорит хозяйка «салона», преподаватель истории искусства Елена Айдынян. - Первый мы делали по итогам олимпиады, посвященной юбилею Александра Невского. В новом альбоме мы собрали литературные работы наших призеров областной олимпиады по истории изобразительного искусства. Тема этой олимпиады была посвящена блистательному искусству времен Ореста Кипренского и Александра Пушкина.

Участникам олимпиады предлагалось погрузиться в культуру и искусство начала XIX века и выполнить домашнее задание - написать сочинение на тему «Один день из жизни петербуржца (петербурженки) первой трети XIX века».

- Для нас это было настоящим открытием — оказалось, что во всех наших юных художниках таился литературный талант, который проснулся благодаря такому заданию, - говорит Елена Ивановна. - Были написаны совершенно замечательные работы, которые мы решили объединить в одном издании. Обратите внимание, это не просто книжица — это настоящий альбом! К началу позапрошлого века мода на альбомы была очень велика. Сначала альбомы были исключительно мужскими, а потом они особенно полюбились молодым барышням. Альбомы представляли собой небольшие, изящные книжицы, внешний вид которых должен был подчеркнуть тонкий вкус хозяина или хозяйки. Часто в них оставляли записи или рисунки лучшие для своего времени литераторы и художники.

В оформлении «Альбома из XIX века» использованы иллюстрации, выполненные или подобранные авторами сочинений. Особую благодарность авторы альбома выносят воспитанницам ДХШ Гатчины Екатерине Локтевой и Евгении Стужневой, преподавателю изобразительного искусства Ивану Юрьевичу Ковшову, которые выполнили рисунки специально для этого издания. Кстати, на выставке в гатчинском «салоне» можно было полюбоваться этими работами в полную величину.

- Мне понравилась идея сделать зарисовки, посвященные девятнадцатому веку, - говорит Екатерина Локтева. - Мне вообще нравится эта тема — старина, длинные платья, веера...

Елене Айдынян удалось создать для своих гостей атмосферу начала XIX века - легкую, непринужденную, остроумную.

- Это было время, когда расцветали светские творческие салоны, поэтому мы решили воссоздать атмосферу такого салона на презентации нашего альбома, - говорит Елена Ивановна. - В переводе с французского слово «салон» означает «гостиная», и в этой гостиной могут происходить самые разные события — встречи, чтение литературных новинок, музыкальные вечера.

А погрузиться в ту эпоху помог соответствующий антураж — вернисаж, свечи, длинные платья барышень, непринужденно обмахивающихся веерами, и, конечно же — живая музыка! А музыка в этот вечер звучала прекрасная. За фортепиано сидел преподаватель Сиверской школы искусств им. И. Шварца Владимир Логинов. Звучали и другие инструменты, причем в руках юных художников, которые, как оказалось, еще и учатся музыке. Елена Лобановская, которая заняла первое место на олимпиаде, играет на саксофоне, Татьяна Дуванова — на флейте. Одаренный молодой человек Дима Майоров презентовал свою игру на классической гитаре.

На светских салонах XIX века любили декламировать. Салон XXI века тоже украсила декламация: в исполнении воспитанников театрального отделения Сиверской детской школы искусств прозвучали фрагменты из сочинений, вошедших в «Альбом из XIX века».

Юлия Лысанюк