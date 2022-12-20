Спортивный актив Гатчины подвёл итоги года

В этот день праздник спорта в зале ДК собрал всех, кого объединяет сфера физической культуры и спорта: кто в сезоне 2022 года помогал спорткомитету реализовывать календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, кто своими заслугами неоднократно вызывал восхищение и гордость за гатчинский спорт, кто активно способствует внедрению комплекса «Готов к труду и обороне».

С приветствием и поздравлением от руководства района и депутатов выступил глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко. Он поблагодарил ветеранов спорта, молодых спортсменов, тренеров и спортивных организаторов за любовь к спорту, за спортивные успехи и за пример здорового образа жизни для всех гатчинцев.

- Беру с вас пример! – отметил Виталий Андреевич. - В молодости занимался спортом. И сейчас у меня ранний подъем, пешком на работу, регулярно тренажеры и плавание – считаю это правильным!

Слова благодарности, звучавшие со сцены, были неотрывны от планов на будущее. К сожалению, по уровню обеспечения спортивными сооружениями Гатчинский район пока далеко не в лидерах. Заместитель главы администрации района Марк Кравчук заверил, что администрация старается делать все возможное, чтобы спортивная инфраструктура развивалась.

- Приятно подводить итоги года, - отметил Марк Кравчук. - Гатчина славится спортивными традициями, и у нас в этом году есть хорошие результаты во многих видах спорта. Сегодня в зале нет многих из числа тех, кто входит в состав сборных команд страны и Ленобласти - ребята находятся на учебно-тренировочных сборах. Мы верим, что впереди у них новые победы. Особо хочу поблагодарить Сергея Николаевича Пименова и весь спорткомитет, который с энтузиазмом и задором подходит к реализации спортивных планов. Поздравляю вас с днем спорта – подведением итогов, наступающим Новым годом и Рождеством!

С теплыми словами благодарности выступил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов.

- Все, чем мы можем гордиться в гатчинском спорте, – заслуга людей, собравшихся в зале. От спортивного актива Гатчины хочу выразить благодарность руководителям города и района за поддержку идей и понимание спортивных проблем. 2022 год был многогранным, ярким и сложным. Мы знаем, что каким бы ни был следующий год, спорт в Гатчине останется на высоком уровне, благодаря теплому сердцу и любви к выбранному делу каждого из вас. Мы желаем всем вам оставаться такими же энергичными и жизнерадостными. Здоровья вам и вашим семьям! – сказал Сергей Пименов.

Торжественная церемония награждения проходила в пяти номинациях. Она началась с чествования руководителей спортивных учреждений, школ, клубов и партнеров спорткомитета. На их плечах большая ответственность за обеспечение жизнедеятельности спортивных объектов, развитие детского спорта, пополнения спортивного кадрового резерва Гатчины.

Каждый год при подведении итогов звучат слова глубокого уважения в адрес ветеранов спорта города Гатчины. Многие из них до сих пор в блестящей физической форме, с оптимизмом смотрят в будущее и продолжают активную общественную и тренерскую деятельность. Среди них – активный участник подготовки и благоустройства лыжных трас в Орловой роще Сергей Ефимов, член универсальной судейской бригады спорткомитета и главный судья комплексных соревнований, посвященных Декаде инвалидов, Тамара Олиниченко, руководитель ветеранского движения в волейболе в Гатчине Андрей Кузнецов.

Месяц назад, 13 ноября, в 13-й раз на улицах Гатчины прошло одно из самых массовых и социально значимых беговых мероприятий - «Гатчинский полумарафон». Для его организации и проведения были привлечены более 400 волонтеров. Слова благодарности, цветы и подарки преподнесли начальнику дистанции 13-го Гатчинского полумарафона, идейному вдохновителю бегового движения в Гатчине Вере Виноградовой; психологу Гатчинского Дворца молодежи, участнику команды организаторов спортивных событий Надежде Кузоятовой; куратору проекта «Мини-футбол – в школу» в Гатчине, Гатчинском районе и Ленобласти Игорю Короткову и еще 27 представителям спортактива.

Особых слов благодарности были удостоены тренеры-преподаватели. За ежедневный кропотливый труд, за крепкий тандем тренер-спортсмен, за воспитание сильнейших спортсменов города Гатчины наградами спорткомитета были отмечены два десятка тренеров.

Участники праздничной встречи тепло приветствовали молодых спортсменов, которые сегодня прославляют Гатчину на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

В числе награжденных:

- член сборной России по легкой атлетике, серебряный призер Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в прыжках в высоту, Кубка России, чемпионата России, мастер спорта Татьяна Ермаченко;

- член юниорской сборной по легкой атлетике, серебряный призер 2022 года Всероссийских соревнований в метании копья, кандидат в мастера спорта Екатерина Надеждина;

- капитан команды КФК КПРФ (г.Гатчина) – победителя чемпионата Гатчины по футболу сезона 2022 года, арбитр Федерации футбола Гатчинского района Андрей Сердюк;

- серебряный призер в составе сборной Гатчины и района чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди женских команд 2022 года, лучший защитник чемпионата СЗФО по футболу среди женских команд Янина Печказова;

- учащиеся Гатчинской ДЮСШ №2, призеры Всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию Алексей Грошев и Захар Воробьев;

- победитель и призеры Международного турнира по боксу «Янтарные перчатки» Даниил Алексеев, Андрей Попов и Никита Поленок;

- воспитанницы отделения пулевой стрельбы Гатчинской ДЮСШ №3, победительницы и призеры региональных соревнований Вероника Кожевникова и Екатерина Казачанская и другие спортсмены.

Церемония награждения чередовалась с яркими творческими подарками. На сцене выступили лауреат российских и международных конкурсов, виолончелистка Софи Мальцева, хореографический коллектив «Ритм», кавер-группа «Невада», клоун-эквилибрист Эдди с номером «Эквилибр на моноцикле».

Большим успехом пользовалась тематическая фотозона: участники спортивного праздника сделали множество памятных фотографий.

Татьяна Можаева