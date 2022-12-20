СЗППК наградила лучшего контролера-кассира по итогам 3 квартала 2022 года

Алексей Шкадин работает в АО «СЗППК» в должности контролера-кассира билетного разъездного с 2019 года. За время работы Алексей Владимирович зарекомендовал себя, как трудолюбивый, ответственный и исполнительный работник, который культурно и вежливо обслуживает пассажиров, не допускает конфликтных ситуаций. В своих действиях всегда проявляет уверенность и профессиональную компетентность. Добросовестно выполняет свои обязанности. В коллективе Алексей Владимирович пользуется уважением среди коллег. Передает опыт, знания и профессиональные навыки работникам, имеющим незначительный стаж работы.

Поздравляем Алексея Владимировича с заслуженной наградой!





По материалам АО «СЗППК»