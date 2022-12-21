«Лучшие в туризме 2022»

Награды получили самые интересные туристические маршруты и проекты, наиболее комфортные гостиницы, лучшие туристские события и публикации о туристских возможностях Ленинградской области.

- Туризм в Ленинградской области — одна из перспективных отраслей экономики. Благодаря слаженной работе организаций туристической сферы поток туристов в наш регион неуклонно растет: с 2012 года он увеличился в 2,5 раза и в прошлом году составил 5,7 млн туристов и экскурсантов. Завершая год, мы традиционно награждаем тех, кто принимал и размещал туристов, делал их отдых интересным и запоминающимся, — отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Гран-при конкурса в номинации «Туристское открытие 2022 года» в этом году получил «Палеопарк «Путилово». Лучшим проектом по развитию туризма» стала региональная инициатива по созданию экологических троп на особо охраняемых природных территориях «Тропа 47». Тематический парк «Наша Арктика» в Выборгском районе, посвященный исследованию арктических регионов и судьбе полярников, победил в номинации «Лучший проект по детскому туризму».

В числе призеров есть и гатчинцы. В номинации «Лучший проект по экологическому туризму» II место присуждено Сиверской некоммерческой организации «Планета добра» за проект «Оредеж – жемчужина Сиверской». Проект «Иммерсивное шоу «В лесах, во мраке ночи праздной» комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района получил диплом за 3 место в номинации «Лучший муниципальный проект в сфере туризма», а театрализованное народное гуляние «На Ивана Купала» сиверского музея «Дачная столица» - 3 место в номинации «Лучшее туристское событие».