Театр «За углом» из Гатчины стал победителем фестиваля «Рождественский парад»

Напомним, премьера спектакля «Старший сын» состоялась в Гатчине в январе 2022 года. Он полюбился зрителям и уже был отмечен дипломом Международного многожанрового онлайн-конкурса культуры и искусства "Браво". Теперь работу гатчинских артистов увидели и зрители в Петербурге: 9 декабря спектакль был показан на Малой сцене театра имени Комиссаржевской.

Международный театральный фестиваль "Рождественский парад"- один из старейших фестивалей Петербурга. В этом году он прошел уже 29 раз. Свои работы на фестиваль привезли театральные коллективы из Архангельска, Баку, Уфы, Новгорода, Нового Уренгоя, Перми, Новосибирска, Сургута, Санкт-Петербурга и Москвы.