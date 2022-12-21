В Гатчине открылся прокат лыж
Снежная зима - время семейных прогулок на лыжах! В Гатчине на «вертолётной площадке» (перекрёсток ул. Крупской и Рощинской) начинает работу прокат лыж.
Рубрики: Спорт
Режим работы:
- будние дни (кроме понедельника) с 15.00 до 19.00, выходные дни с 11.00 до 16.00.
- понедельник - выходной
Справки – в часы работы проката, по телефону: +7 (996) 760-86-47
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